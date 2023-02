Ana Jurka: Así se despidió de ‘En Casa con Telemundo’

Tal como te contamos en exclusiva hace más de un mes, cuando se produjeron los despidos en Telemundo, este 17 de febrero, fue el último día de Ana Jurka como presentadora del show que vio nacer junto a Carlos Adyan, ‘En Casa con Telemundo’.

La llamada ‘chica del rating’, porque donde está los números de ese show o la audiencia suben, se despidió de sus compañeros y del público así, ¿cómo? Con emoción, muchas lágrimas, acompañada de Adyan, Aleyda Ortíz, y la visita de dos ex colaboradores del show, Alix Aspe y Andrea Meza, quienes volaron hacia otros shows.

Pero también tuvo sus sorpresas: una serenata despedida de marichis y la llegada de su esposo Joshua, y sus dos hijos Seth y Noah, con flores en mano.

Durante la hora que dura el show éxito de las tardes de Telemundo, varias veces insinuaron este final, que te lo habíamos anticipado con la fecha y todo, y la propia Ana lo reconfirmó en un post que escribió en su cuenta de Facebook el domingo por la noche.

Ya en el final, y con la visita de Andrea Meza y Alix Aspe, cada uno de ellos le dedicaron unas palabras. Las que más llamaron la atención, fueron las de la ex Miss Universo, quien le dijo que llegó a Telemundo sin saber nada de tele, y Jurka fue quien le enseñó todo. Al parecer fue una muy buena maestra, pues de ahí saltó sin escala a conducir el show de las mañanas de la cadena, ‘Hoy Día’, junto a Chikybombom, que también pasó por este programa, Adamari López, Penélope Menchaca, y Daniel Arenas.

Ya cuando llegó el momento de Ana hablar ,y despedirse, por supuesto, no pudo evitar el llanto, y entre lágrimas dijo lo siguiente:

“A finales de marzo del 2020, en un momento muy oscuro para todos, un par de ejecutivos de esta empresa, me pidieron hacer este show especial, por dos semanas, un show que fuera luz para la gente en casa… Lo que no esperábamos es que esa luz también fuera para nosotros, y ese show se convirtiera en lo que es hoy, ‘En Casa con Telemundo‘… Desde aquel momento, yo era una presentador de deportes prestada a entretenimiento, y el préstamo termina hoy… Quiero que sepan que me voy bien, confiando en Dios de que me voy en el momento correcto, y me voy con el corazón lleno de agradecimiento a este equipo que amo y respeto tanto. Aquí aprendí a que está bien soltarse el pelo y bailar un rato aunque no haya música, que está bien bajar las paredes y mostrarte vulnerable. Aquí me hice más coqueta, descubrí que soy más femenina de lo que yo creía, aquí me acerqué más a mi mamá, conocí a una audiencia que no conocía, me hice más sensible, aquí simplemente me hice más mujer”, es parte de la carta que ella misma escribió y leyó al aire.

Recordemos que Telemundo comenzó el año con despidos y cambios, en el caso de Ana Jurka, como te dijimos, hoy dejó de ser presentadora de ‘En Casa con Telemundo’, pues, luego del despido de Karim Mendiburu y Copá Álvarez, los ejecutivos de deporte decidieron que era tiempo de terminar con el ‘préstamo’ a entretenimiento y la necesitaban de regreso en su 100% para que cubra los puestos que quedaron vacíos, más los propios.

Por lo que Ana, además de lo que la vemos hacer normalmente en deportes, como ser la representante oficial de todo lo de FIFA, junto a Andrés Cantor, también se tendría que hacer cargo de los shows, y los especiales.

¿Qué pasará con ‘En Casa con Telemundo’? Sin duda la salida de Ana Jurka será un golpe durísimo, pues como te hemos contado, de manera extraoficial, te podemos decir que hay mucha preocupación, ya que, incluso, cuando a la periodista deportiva le ha tocado faltar al show, su ausencia se veía reflejada en la caída del rating.

