Bartomeu se lava la manos en el escándalo del Barcelona: “Laporta le cuadriplicó el sueldo a Negreira y debería explicarlo”

El expresidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, rompió el silencio sobre el escándalo que acecha al club por el supuesto soborno que hizo a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF entre los años 2016 y 2018 en los que, según el programa ‘Què t’hi Jugues’, de la ‘Cadena SER’, se pagó más de $1.5 millones de dólares.

Luego de que ‘El Mundo’ hizo público un burofax en el que Negreira amenazaba al conjunto culé con generarles un escándalo por dicho caso, Bartomeu ha concedido una entrevista al medio ‘ABC’ en la que arremetió contra el actual mandatario azulgrana Joan Laporta, y aseguró que esta polémica inició en su primer mandato.

“Cuando Laporta llegó al club (primera etapa) las facturas eran de cerca de 150,000 euros ($160,000 dólares) y cuando Sandro (Rosell) es nombrado presidente, éstas eran de mucho más de medio millones de euros; lo único que puedo decir es que yo le corté el grifo a Negreira y Laporta le había cuadruplicado el sueldo, debería explicarlo”, explicó.

En ese sentido, el exmandatario recordó cuándo dejaron de pagar a Negreira y señaló que se debió al saneamiento económico del equipo. “En 2018 se inició una época de recortes para sanear la economía del club. Pep Segura, entonces manager general de fútbol del club, y Oscar Grau, director general, me comentan que este servicio costaba mucha pasta y se decidió anularlo”.

Una vez Bartomeu ordenó que se frenaran los pagos a Negreira, este inició sus amenazas al club, entre ellos el mencionado burofax. “Recuerdo que me llegó, pero no le hice ni caso. Lo remití inmediatamente a los servicios jurídicos del club y nunca más se supo”, aclaró.

“Nunca me reuní con el señor Negreira. Este burofax es de 2019, pero en marzo y abril de 2018, cuando pusimos fin a la relación que el Barça mantenía con su empresa, me llamó diciéndome que jugábamos con el dinero de su familia. Su propio hijo nos dijo que no le hiciéramos caso” agregó..

Por otra parte, Josep María Bartomeu explicó en qué consistían los informes que recibían de Negreira como parte del asesoramiento. “Era un documento escrito y un DVD, para todos los partidos del primer equipo y del filial. Era un análisis arbitral. Cuando tenía que ir a Madrid se lo decía a Zubizarreta, Robert Fernández… el que estuviera en el cargo, y éste le pedía un vídeo a Javier Enríquez (hijo de Negreira), que era el que se encargaba de hacer todos los vídeos”.

Para finalizar, el expresidente del conjunto culé se mostró tranquilo por el escándalo que salió a la luz pública recientemente y explicó en qué consistía su relación con el servicio que recibían del exvicepresidente de los árbitros.

“Parece que con este servicio estuviéramos pidiendo más penaltis a favor o que quisiéramos condicionar las decisiones de los árbitros y no es así. Este señor tenía cero poder entre los árbitros. Nunca le pedimos nada a los árbitros. Yo me reunía con Villar y con Rubiales para quejarme. Iba personalmente a la Federación, pero servía de poco porque me decían que los árbitros eran un órgano independiente…”, finalizó.

