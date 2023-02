Exvicepresidente de árbitros amenazó al Barcelona con destapar un “escándalo” tras finalizar los pagos

En medio de la polémica generada por las acusaciones contra el FC Barcelona en la que aseguran que el club sobornó a José María Enriquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), ha surgido un documento en el que, el mencionado ejecutivo había amenazado al club con destapar un “escándalo” cuando dejaron de pagarle.

El diario español ‘El Mundo’ publicó este jueves una copia del burofax que supuestamente fue enviado por Negreira al Barcelona con serias advertencias de contar “sin miramientos las irregularidades del club que había conocido y vivido de primera mano”, dicho documento tiene fecha de febrero de 2019, cuando Josep María Bartomeu era presidente del equipo catalán.

“Tengo la firme intención de cursar denuncia ante los Juzgados lo que seguro acarreará consecuencias negativas. Hasta ahora no he iniciado estas actuaciones para, justamente, evitar graves consecuencias, albergando la esperanza de llegar a un debido entendimiento en relación con mi pretensión ya que no creo que otro escándalo favorezca al club y mucho menos al señor Rosell, habida cuenta de cómo este facturaba al club o este a él”, escribió Negreira en el inicio de su burofax.

#Exclusiva🔵 Negreira amenazó por burofax al Barcelona: "Si no hay acuerdo, saldrán todas las irregularidades" https://t.co/7OO8AAg5GQ — EL MUNDO (@elmundoes) February 16, 2023

Hace pocos días se generó una polémica luego de que el mencionado exvicepresidente del CTA afirmara que recibió sobornos del FC Barcelona entre 2016 y 2018, algo que ha comenzado a investigar la Fiscalía de Barcelona, la cual estima que se hicieron pagos por más de $1.5 millones de dólares.

En concreto, la Fiscalía investiga un presunto delito de corrupción que involucra a una empresa de José María Enríquez Negreira, entre otros, según el programa ‘Que t’hi jugues’ de SER Catalunya, que también informó de que la investigación se inició a raíz de una inspección fiscal a DASNIL 95 SL por la tributación de los mencionados $1.5 millones de dólares.

Según la misma información, el Barcelona pagó a la citada empresa 532.728,02 euros ($568,130 dólares) en el año 2016, 541.752 euros ($577,750 dólares) en 2017 y 318.200 euros ($339,340 dólares) en el año 2018, que es cuando se produjo el último pago, una fecha que coincide, según el programa radiofónico, con la constitución de un nuevo CTA y la salida de Enríquez Negreira del Comité.

Lea también:

– Jorge Messi: “No creo que Leo vuelva al Barcelona”

– Erik ten Hag considera que el Manchester United podía golear al Barcelona: “Hubiésemos tenido que marcar cuatro goles”

– Joan Laporta habla sobre los pagos del Barcelona a Enriquez Negreira: “No es casualidad que salgan estas informaciones ahora”