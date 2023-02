Dura baja para EE.UU.: Clayton Kershaw no jugará el Clásico Mundial de Béisbol

A poco más tres semanas para que inicie el Clásico Mundial de Béisbol, el estelar lanzador de Los Ángeles Dodgers, Clayton Kershaw, ha anunciado que no formará parte de la selección de Estados Unidos, siendo esta una dura baja para el vigente campeón del torneo y la segunda luego de la ausencia de Néstor Cortés Jr..

El estelar lanzador, que fue de los primeros en anunciar que jugaría el Clásico Mundial con EE.UU., no quiso revelar los motivos que lo llevaron a retirar su participación del torneo, fuentes dijeron a MLB que el zurdo no pudo asegurar la póliza de seguro con los Dodgers.

Cabe recordar que el veterano viene de una campaña en la que no pudo estar a tiempo completo con el equipo debido a algunas lesiones que lo aquejaron, y si bien llegó saludable a los entrenamientos primaverales, el equipo no se quiere arriesgar a perderlo durante la temporada de MLB.

Luego de anunciar que no participará en el que sería el último Clásico Mundial de Béisbol de su carrera, Kershaw manifestó estar “muy decepcionado” puesto que quería pelear para conquistar el único título que le falta en su carrera, una que sin dudas lo llevará al Salón de la Fama de Cooperstown.

“Intentamos varias cosas. Todas las partes trataron de que funcionara y no hay nada malo conmigo. Sencillamente no resultó. Quería hacerlo. Realmente quería ser parte del grupo. Probablemente sea mi última oportunidad de hacerlo, así que realmente lo quería. Pero no resultó, por varias razones. Es decepcionante, pero está bien. Estaré listo para la temporada”.

El As de los Dodgers, que tiene 17 temporadas en las Grandes Ligas, todos con el mismo equipo, puede presumir de haber ganado tres premios Cy Young, una Serie Mundial y varios banderines de la División Oeste de la Liga Nacional. Además, apunta para ser el abridor del equipo de Los Ángeles en el Día Inaugural.

Lea también: