Juan Rivera se enfrenta a Aylín Mujica por las nominaciones del cuarto “tierra”, en LCDLF

La Materialista y Aleida Núñez han estado votando por gente de su propio cuarto. La semanas pasada ambas votaron por Osmariel Villalobos, habitante que terminó siendo eliminada por el voto del público. Esta semana Yameri le dio dos puntos a Aleida y un punto a Pepe, mientras que Núñez lanzó un punto para Madison.

Lo anterior propició que en la tabla cayeran: Pepe, Aleida y Madison. Los votos de Rey Grupero, por otra parte, sí salieron sólo del cuarto agua. Pero ojo, que también Aylín cayó en esta práctica al nominar a La Materialista.

La desunión en el cuarto “tierra” es cada vez más palpable.

Pepe ha sido el personaje por el que toda la casa ha votado de manera independiente ya que éste nunca ha querido integrarse a ningún grupo o cuarto. Por esta razón y de momento de “tierra” los únicos que se han mantenido fieles entre si son Osmel Sousa, Madison y Rey Grupero. El conflicto entre Aylín y La Materialista hizo que la ex panelista de Suelta La Sopa lanzara bombas hacía su habitación.

Juan Rivera le explicó esto a la cubana, quien insistía, ayer por la noche, en asegurar que las nominaciones de su cuarto dieron este resultado por que los del cuarto “agua” votaron por ellos y no al revés, mientras que Juan le hizo ver que los números no mienten y que ellos mismos están quebrando el terreno que pisan, dándole a entender que ellos se están nominando entre sí y ella ni enterada.

Los fans del 24/7 están muy contentos por cómo Juan tomó la palabra para explicarle a Mujica cómo los números no mienten, y es que el hecho de que a ella no le dieran los números, no quiere decir que tenga la razón. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@realitylcdlf)

