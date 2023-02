Laura Flores le pide perdón a su hijo por haberle sugerido que se colocara un balón gástrico, que agravó su salud

Luego de dar a conocer que su hijo había sido hospitalizado por unas complicaciones derivadas de una cirugía, Laura Flores revela que, afortunadamente, el joven fue dado de alta; sin embargo, confiesa que ella se sintió culpable por lo ocurrido.

En entrevista para “De Primera Mano”, la actriz dijo visiblemente conmovida que ella le sugirió a Alex que se colocara un balón gástrico para que bajara de peso el año pasado, pues pensaba que era lo mejor para él, por lo que ahora que el chico ya está bien no ha querido dejar pasar un segundo sin ofrecerle disculpas.

“Yo me sentí y me siento muy culpable porque fui la que propició esto. Cuando el doctor me dijo que Alex era obeso y que eso no estaba bien, pues yo buscaba lo mejor para él y en ese momento creí que era el balón gástrico y pues no. Ahora le pedí perdón hasta que me cansé”, dijo Laura.

Asimismo, la también cantante detalló que los problemas de su retoño se dieron debido a que el balón gástrico estaba presionando el duodeno y el páncreas, provocando que se acumulara líquido que podía irse a los pulmones y causar un edema.

