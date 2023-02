Patinar entre las nubes: Hudson Yards abrió la pista invernal más alta de Nueva York

Dicen que Nueva York lo tiene y ha visto todo, y ahora otra opción se ha sumado a su larga lista de opciones: patinar “entre” las nubes.

“Edge” en Hudson Yards (Midtown West, Manhattan) abrió esta temporada “Sky Skate”, la pista de patinaje más alta de la ciudad, activa del 10 de enero al 14 de marzo.

Se trata de una pequeña pista bajo techo de 1,024 pies cuadrados de “hielo sintético y ecológico de energía cero“, cuyo principal atractivo es la altura, al estar ubicada junto a la terraza al aire libre más alta del hemisferio occidental.

“Edge” ofrece vistas incomparables de 360 grados del icónico horizonte de la metrópolis de Nueva York, incluyendo la costa de Nueva Jersey, y a varios niveles de altura. Elevándose 1,131 pies en el aire y extendiéndose 65 pies desde el piso 100 del edificio 30 Hudson Yards, el área de observación al aire libre cuenta con un impresionante pedazo de vidrio, paredes de vidrio en ángulo y escalones al aire libre que dan la sensación de estar caminando en el cielo, sin límites y desafiando el vértigo sin riesgo de caer.

También allí está “City Climb”, la escalada de edificios externos más alta del mundo. Es un desafío a los visitantes para escalar el exterior de un rascacielos de más de 1,200 pies de altura y luego asomarse desde la plataforma al aire libre ubicada en la punta más alta de la torre.

También en “Edge” hay opciones para comer y beber, además del gran centro comercial en la base de Hudson Yards, entrando por la 10ma Avenida a la altura de las calles 30 ó 32, Midtown West.

Inaugurado en marzo de 2019 a un costo de $25 mil millones de dólares, Hudson Yards es el desarrollo inmobiliario privado más grande en la historia de Estados Unidos. La mejor manera de llegar a esta zona es con el Metro (Línea 7, estación Hudson Yards) o los buses M34, M11 y M12.

Los visitantes de la pista de hielo pueden reservar por intervalos de 30 minutos todos los días entre 10 a.m. y 10 p.m. Las entradas incluyen el alquiler de patines y el acceso a “Edge”. Más información sobre las entradas a Sky Skate en esta página.