Un preso cuenta toda la verdad sobre la estancia de Dani Alves en su primer mes de prisión

El futbolista brasileño, Dani Alves, cumplirá un mes dentro de prisión por la investigación que se realiza en su contra ante la presunta agresión sexual que cometió a una mujer en una discoteca de la ciudad de Barcelona, en España. Este jueves la Audiencia de Barcelona trató la solicitud de la defensa para declarar libertad condicional mientras dicta sentencia, aunque tendrá que esperar al menos una semana para poder conocer el dictamen de los jueces.

Para conocer todo lo que ha tenido que atravesar el jugador durante este tiempo en la cárcel, ‘El Programa de Ana Rosa’ transmitido por la televisión española decidió conversar con uno de los presos del centro penitenciario Brians 2, sitio en el que Alves permanece detenido; en la entrevista le preguntaron cómo ha sido el proceso tras la llegada del jugador de 39 años por parte de las autoridades penitenciarias y las acciones del propio brasileño.

Sorpresivamente el entrevistado, que se mantuvo en el anonimato, resaltó que Alves ha tenido una positiva estadía en prisión, ya que no ha tenido ningún problema con otros internos y que incluso ha tenido buenas acciones con gran parte de las demás personas dentro de la cárcel.

“Ayuda en lo que puede. Compra cosas a la gente de comer y todas esas cosas. Ayuda e invita. Intenta pasar desapercibido y es muy afable con la gente. No va de estrella. Hay funcionarios que le bailan el agua y hay otros que se alegran de tenerlo ahí”, expresó el reo.

Asimismo destacó que Alves asegura con toda su palabra que no abusó en ningún momento de nadie y mucho menos la agredió físicamente, por lo que se siente bastante consternado de las acusaciones que ha recibido al hacer un acto que había sido consentido por la presunta víctima.

“Él no habla mucho, pero lo que dice es que él no ha abusado de nadie, ni pegado a nadie. Y que, si la chica no hubiera querido, él no hubiese querido hacerlo. Que él no obligó a nadie. Él cree que va a seguir dentro. Ahora cuando la chica ha dicho que tampoco quiere dinero ni nada, pues eso le afecta. Pero él cree que no debe estar ahí dentro y no se siente bien ahí”, destacó.

Es importante recordar que la denunciante renunció a la posibilidad de recibir una compensación económica si finalmente se prueba el delito de agresión sexual, un hecho que ha afectado de gran manera al histórico jugador brasileño.

