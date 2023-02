Chiquis Rivera llora por su hermano Johnny López: “La gente ha sido muy mala con él”

Johnny López celebró, recientemente, su cumpleaños número 22. Chiquis Rivera recordó la fecha con amor y le dedicó sentidas palabras a Johnny, a quien ha cuidado no sólo como un hermano, sino también como a un hijo.

El portal Mezcalent reportó que mediante sus Instagram Stories, la cantante no pudo evitar romper en llanto al revelar que tras la muerte de Jenni Rivera y con todos los problemas que han surgido con sus familiares a partir de ello, el chico intentó una vez quitarse la vida.

Con un álbum de fotografías Chiquis recordó la vida de su hermano y le dedicó estas sentidas palabras: “Nunca olvidaré el día en que mamá me entregó un biberón lleno de leche y me dijo: “¡Toma, toma a tu hijo!”.

“Mamá tiene que volver al trabajo y tú tienes que encargarte de los negocios aquí. ¡solo tenias 6 meses! Ese día cambió mi vida para siempre… para mejor. Hoy cumples 22 años y no puedo expresar lo orgulloso que estoy del joven en el que te has convertido a pesar de todo el dolor y la adversidad que has tenido que enfrentar en el poco tiempo que has estado en esta tierra“.

“Gracias por tu apoyo infinito. Has estado allí desde el primer día animándome. Creíste en mí antes de que yo creyera en mí misma. Gracias. Nunca olvidaré… nunca olvidaré todas las carreras de Target, Game Stop, ArcLight y Yamato que hicimos juntos, o todas las veces que me llamaste mientras estaba fuera con mis amigos diciendo que me querías en casa porque me extrañabas y no querías estar solo… Siempre serás mi bebé, mi pequeño compañero de vida… el que me salvó. ¡Te amo, Juan Ángel!”.

En las historia de dicha red social Chiquis también agregó: “No saben cómo le doy gracias a Dios de que él sigue aquí porque yo sé que hubo varios momentos donde él no quiso seguir con vida. Hemos pasado por muchas cosas juntos, algunas de ellas muy difíciles y él ha sufrido muchísimo, la gente ha sido muy mala con él, así que sólo me alegra tenerlo con vida”.

Para finalizar, la primogénita de la fallecida “Diva De La Banda” señaló que espera que un día sea Johnny quien comparta con el público de viva voz todo lo que ha pasado tras la partida de su famosa madre y cómo ha logrado salir adelante.

