Chiquis Rivera vuelve a presumir su silueta y le dicen: “Pero la cara está hecha pedazos”

La cantante Chiquis Rivera de manera repentina se tomó algunos días de descanso y tras su reaparición muchos de sus seguidores de la red social Instagram quedaron sorprendidos al ver lo delgada que luce. Sin embargo, no sería la primera vez que los internautas hacen comentarios sobre las libras que ha bajado en los últimos meses.

Los cibernautas también han calificado como una falta de respeto el hecho que haya mencionado que todo ese cambio de su cuerpo se debe al agua con limón que ha ingerido, pues son pocos los que creen que por esa bebida haya cambiado de tal manera.

Sin embargo, no sería lo único que le critican de forma constante porque también creen que se habría realizado algunos cambios estéticos en su rostro, pues la ven distinta no solamente en sus pómulos, también en sus labios. Por ello, varios de sus fanáticos creen que se ha inyectado esa parte de su cuerpo.

Los expresiones por su nueva figura no se han detenido y es que muchos de ellos le han exigido a través de las redes sociales que es momento que se sincere con su fanaticada, al tiempo que ven prudente que explique el proceso al que aparentemente decidió someterse para tener esas curvas.

“Se ve bien, pero si se hizo el gastric o el gastric bypass es mejor que sea sincera”, “Me empezó a caer mal desde que se operó e inventó el agua con limón”, “Wooow, sí se puede!!! Se ve espectacular”, “Qué importa si es agua con limón, lipo, estómago, lo que sea. Lo bueno es que se ve muy bien. Me alegro por ella”, “Lo que se hizo la dejó bellísima”, “Bien trompuda“, “El cuerpo ok, pero su cara se ve rara, no es la misma”, “Se le ve bien con 100 libras menos, pero la cara sí está hecha pedazos”, “Se ve hermosa y más joven”, “Esa cara y esa boca, qué le pasó? Ay no”, “Que raro que en un tiempo desapareció y zas! Aparece muy delgada”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

