Chiquis Rivera sigue presumiendo su cuerpo tras vivir un penoso momento con una ‘boobie’

La cantante Chiquis Rivera de manera repentina reapareció en las distintas redes sociales con algunas libras menos, lo que ha generado cierta incertidumbre en sus seguidores principalmente de la red social Instagram, debido a que consideran que se ve bastante delgada. Por ello, muchos piensan que podría tratarse de una “manga gástrica”, al tiempo que ella se ha limitado a decir si se ha sometido a algún tipo de tratamiento.

La hija de Jenni Rivera el pasado martes por la noche compartió un video con sus más de cinco millones de fanáticos con los que cuenta en la aplicación de la camarita. Además, quiso demostrar el ritmo que lleva en la sangre tras bailar ‘Sopa de Caracol’.

La intérprete de ‘Abeja Reina’ no para de demostrarle a sus fanáticos lo bien que luce a sus 37 años, pese a ver sido objeto de burlas el pasado domingo, luego que le enviara un mensaje a aquellos que apoyan su carrera artística tras no ganar un Grammy en medio de su nominación.

Rivera decidió agradecer no solamente el apoyo, también el hecho de haber estado en esa categoría con otros grandes colegas. Sin embargo, no contó con que su vestido se le movería y posteriormente mostró su pezón, aunque aparentemente no lo notó. No obstante, el video se viralizó.

“Ricotaaaa”, “Esoooo”, “Yo te quiero ver bailando punta mi Chiquis”, “Toda esta publicación y ella todavía no publicará la dieta y la rutina de ejercicios, LA NECESITO”, “No es crítica, pero si te operaste no tengas dudas en decirlo, el que puede que lo haga. Solamente sé honesta con la gente que te sigue”, “Qué hizo para adelgazar tan rápido”, “Estás linda, solo que tus pómulos se miran raros”, “Estás linda, pero cambia tu ropa, te vistes muy mal. Ahora con ese cuerpazo ponte otro estilo de ropa”, “Qué te hiciste? Estás muy linda, seguro manga gástrica”, “Te sigues poniendo cada vez más flaca, mi hermosa”, “Por qué te destruiste? Estabas hermosa y sexy”, “Eres una ricura de hembra”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post más reciente.

