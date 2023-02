Madison se sincera con Rey Grupero en La Casa de los Famosos: “La gente está harta de ti”

Al día de hoy tanto dentro como fuera de La Casa de los Famosos todos saben que Madison realmente quiere a Rey Grupero. La bella modelo puertorriqueña le dice las cosas de frente, no sólo se ríe de sus gracias o sus chistes, ésta también lo aconseja y le dice todo lo que éste debe escuchar para mejorar su estadía y la del resto dentro de LCDLF 3. Para muchos la relación de este par es como la de la “bella y la bestia”.

Ayer por la noche, luego de que casi toda la casa le diera la espalda a Rey y Aylín, Madison le dijo a Rey Grupero: “Si tú quieres seguir en esta casa tienes que hacer cambios porque la gente está harta de ti y de Aylin”. El público está fascinado con la puertorriqueña y los fans de Rey se muestran agradecidos por la muestra de amistad, cariño y lealtad que ésta le brinda al famoso youtuber.

Aquí te mostramos la sentida conversación:

¿Qué pasó después de la salvación de Rey?

¡Rey lloró! La salvación de Aylín, Rey Grupero no se la esperaba, es la primera vez que éste se ve elegido por alguien dentro de La Casa de los Famosos. Quienes siguen a Rey desde el día uno se han dado cuenta cómo éste apuesta por la amistad, da la mano y ofrece lealtad, tanto como crea polémicas estrategias y mueve los hilos del contenido dentro del proyecto.

Pero también lo han visto desilusionarse cuando Aristeo no lo eligió a él, cuando José no lo eligió a él, cuando Arturo le da la espalda. Rey parece haber llegado a querer hacer amigos y lo único que ha logrado es alejar a la mayoría, claro esto es también su responsabilidad. Los chismes y hablar por la espalda ya cansaron a muchos, aún cuando todos hacen lo mismo que él, más no en formas tan descaradas como éste, ya que Rey además de hablar por la espalda, va y anuncia de frente cada una de sus “artimañas”.

Por otro lado, vale también recordar que éste dio su palabra de no nominar a Arturo, Nicky y Dania. Cumplió su palabra. Nicole Chávez fue eliminada, pero él mantuvo su palabra, no así los otros. Rey nunca nominó a Aristeo, y cuando ha nominado a Juan lo ha hecho a sabiendas que nadie más iría por él, pero Juan Rivera ya se cansó de él, aún cuando Rey nunca ha hecho algo en su contra. Arturo no puede estar de su lado, cuando el Grupero habla mal de Dania, la mujer que atrapó el corazón del actor.

Rey Grupero fue salvado por Aylín Mujica y la casa se volcó en contra de ambos, ocasionando en el público gran confusión, ya que esta misma semana los habitantes salieron en defensa de Rey porque ésta no lo subió a la suite y ahora que lo salva resulta que están molestos con la cubana porque ésta no eligió a Aleida Núñez para sacarla del SUM, olvidándose así de que Aylín lo único que hizo fue repartir favores entre sus máximas lealtades.

¡Mujica se llevó a su amiga a la habitación del líder y salvó a Rey de la eliminación! Por convivencia la misma Aylín dijo que no tenían razones para nominar a su amiga, pero por estrategia esto fue lo que hicieron. ¡No les salió la estrategia porque ésta salvó a Rey! ¿Pero de quién es la culpa, de ellos por jugársela y nominar a quien consideran inocente -Aleida- o de ellos mismos por subestimar a Aylín Mujica en el juego?

Pero ojo, no nos olvidemos de algo muy importante, y es que Aleida cayó en nominación porque todos los indignados, los que ahora se dan golpes de pecho, la pusieron a ella en esta situación con sus votos.

¿Quiénes votaron por Aleida Núñez, para que ésta saliera de LCDLF?

Votaron por ella: Raúl García, Dania Méndez, Juan Rivera, Arturo Carmona, José, La Materialista y Paty Navidad. Aquí las imágenes con los puntos que ellos repartieron entre Rey Grupero y Aleida Núñez: View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@realitylcdlf) View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@realitylcdlf) View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@realitylcdlf) View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@realitylcdlf)

Lee más de La Casa de los Famosos aquí:

¿Michelle Salas se va a casar? Osmel Sousa habla de la supuesta boda de la hija de Luis Miguel

Rey Grupero le ofrece su lealtad a Paty Navidad después de ver quiénes lo han traicionado en LCDLF

La Casa de los Famosos: Arturo Carmona hace la prueba del presupuesto en calzones