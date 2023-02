3 preguntas que siempre debes hacer antes de comprar una casa

Comprar y tener una casa puede costar mucho dinero. No solo tendrás que pagar al inicio, como un pago para obtener un préstamo de casa, sino que también tendrás que pagar los gastos que vienen después, como el mantenimiento y el seguro.

Por eso, es importante hacer las preguntas importantes durante el proceso para ahorrar dinero en estos gastos.

1. ¿Por qué está en venta la casa?

Este es exactamente el tipo de pregunta que puede darte una ventaja en el proceso de compra de una casa y posicionar tu oferta para que sea la elegida por el vendedor.

Si resulta que la casa está en el mercado porque el vendedor consiguió un nuevo trabajo y tiene que mudarse de inmediato, puedes negociar con base en esta información.

Es posible que puedas ofrecer menos si el vendedor tiene que cumplir con un calendario específico para mudarse.

Por el contrario, si el vendedor no tiene prisa por mudarse y está tratando de obtener la mayor cantidad de dinero posible por la casa, es posible que él no desee perder el tiempo si no estás dispuesto a pagar de más.

2. ¿Se hicieron adiciones o reparaciones mayores en la casa?

Si la casa que estás considerando tiene cuatro habitaciones y una de ellas fue una ampliación reciente, es una buena idea averiguar todo lo que puedas sobre cómo se realizó el trabajo, como obtener una copia del permiso para asegurarte de que el trabajo se realizó correctamente.

Del mismo modo, si la casa acaba de tener un techo nuevo el año pasado, pregunte quién hizo el trabajo y ve si vino con una garantía de la compañía de techos.

Si algo sale mal, necesitarás saber a quién llamar y puedes mantener más dinero en tu cuenta bancaria al no tener que desembolsar reparaciones si existen garantías por los trabajos hechos.

3. ¿Los electrodomésticos vienen con él?

Si te has enamorado de la estufa y el refrigerador en la cocina de la casa, querrás preguntar si realmente vienen con ella. Y es que los propietarios anteriores pueden tener la intención de llevárselos a su nuevo hogar, lo que significa que tendrás que hacer más gastos para comprar electrodomésticos nuevos.

