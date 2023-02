Checo Pérez presume un casco de Ant-Man y muestra su fanatismo por Marvel

Foto: Mike Coppola/Getty Images for Oracle Red Bull Racing / Getty Images

A pocos días para el estreno de la temporada 2023 de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez ha generado revuelo en redes sociales y medios de comunicación al aparecer con un casco del personaje de Marvel, Ant-Man, y lanzar al aire la pregunta: “¿Cómo ven mi casco para mi próxima carrera?”.

La publicación no es más que una promoción que se da luego de que el 16 de febrero se estrenó el film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. De hecho, en la descripción Pérez así lo escribió en la descripción del post.

El próximo 5 de marzo Checó Pérez volverá una vez más al ruedo con la escudería Red Bull para afrontar la primera carrera de la campaña en lo que será del Gran Premio de Baréin.

Pero antes, del 23 al 25 de febrero en el propio Circuito Internacional de Baréin se llevarán a cabo las pruebas de pretemporada.

Cabe recordar que la temporada anterior el mexicano se hizo con el tercer puesto del Campeonato de Pilotos mientras que su compañero de equipo el neerlandés Max Verstappen conquistó el primer lugar. Ambos hicieron posible que Red Bull ganara el Campeonato de Constructores.

A principios de mes, Checo fue tendencia nuevamente al presentar el casco oficial de la temporada 2023 de la Fórmula 1. View this post on Instagram A post shared by Checo Pérez (@schecoperez)

