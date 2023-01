Juan Pablo Montoya le pega duro a Checo Pérez: “¿Es mejor que Max Verstappen? La verdad que no”

El expiloto hispano de la Fórmula 1, Juan Pablo Montoya, realizó unas declaraciones en las que aseguró que Sergio “Checo” Pérez no es mejor que Max Verstappen.

En una entrevista para Motorsport.com, Montoya habló sobre lo que será la venidera temporada de la Fórmula 1 y en ella aprovechó para tocar la relación entre Checo Pérez y Verstappen, la cual levantó varias polémicas la temporada pasada en la que el neerlandés se coronó campeón.

Según las palabras de Montoya, al principio de la temporada pasada Checo era más rápido que Verstappen, pero que esto se equilibró gracias a la tarea que hizo el equipo de Red Bull.

“Si nos fijamos en el comienzo del año, cuando Max no se sentía cómodo y Checo podía conducirlo (al Red Bull), Checo era más rápido que él. ¿Es Checo mejor piloto que Max? La verdad es que no. Es muy buen piloto, pero no creo que esté al nivel de Max“, expresó Montoya.

Posteriormente habló sobre la forma en la que trabaja Red Bull en sus carros, lo que ha hecho ponerse por encima de cualquier otra escudería.

“Lo que Red Bull siempre ha hecho bien es la cantidad de progreso que hacen con el vehículo. Realmente pueden desarrollar el coche. Lo mismo que Mercedes. La tasa de desarrollo de los coches en comparación con cualquier otro equipo, están en una liga diferente”, expresó.

Por último habló sobre quién es el favorito para el Campeonato Mundial en 2023, dejando en claro que Verstappen podría repetir porque se encuentra por encima del nivel de otro de sus rivales directos, Charles Leclerc (Ferrari).

“Creo que Charles es muy bueno, pero Max tiene más experiencia. Y creo que cuanta más experiencia y más victorias, y con los campeonatos ahora en su haber, eso le quita mucha presión“, finalizó.

