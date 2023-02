“Esposo trofeo”: Se vuelve viral al presumir que tiene 3 esposas y que no necesita trabajar porque lo mantienen

Hoy en día, existen muchas personas en todo el mundo que practican abiertamente la poligamia; en algunos sitios se ve bien mientras que en otros no tanto ya que es una cuestión que va en contra de determinados valores o cuestiones culturales arraigados en determinadas sociedades.

Sobre el tema, recientemente se ha vuelto viral la historia de un hombre de 39 años llamado Nick Davis, quien en Instagram abrió una cuenta denominada “The Davis Family”, en donde presume abiertamente de su matrimonio con 3 mujeres.

Pero lo que ha hecho que se esté hablando mucho de Nick es que él mismo se ha autodefinido como “esposo trofeo”, ya que sus esposas son quienes lo mantienen y por lo tanto, no tiene necesidad de trabajar.

Nick contrajo matrimonio por primera vez hace 15 años con un mujer llamada April. 7 años después, se casó con Jennifer, una chica de 25 años, y en 2022 se unió a Danielle, quien tiene 22 años.

Lo más curioso del asunto es que April fue quien le presentó a Jennifer, pensando que sería muy bueno añadir a un miembro más a su familia. De hecho, en 2022, este matrimonio poligámico participó en un programa de televisión llamado “Otra esposa en la familia”, en donde adquirieron mayor fama.

Las 3 esposas aseguran que se llevan de maravilla; todos viven en la misma casa junto a la bebé que Nick tuvo con Jennifer el año pasado y un hijo adolescente que él tuvo de una relación anterior.

De acuerdo con New York Post, Davis describe su relación poliamorosa como un tablero de ajedrez, en donde él no trabaja porque “el rey no se mueve mucho”, mientras que “las reinas tienen todo el poder”. View this post on Instagram A post shared by The Davis Family (@the.davis.family_official.page)

“Tener 3 esposas, sabiendo que todos hemos solidificado nuestra unión y la hemos unido como lo hemos hecho, es simplemente increíble. Siento que estoy viviendo un sueño hecho realidad”, dijo.

Como era de esperarse, la esta familia poliamorosa ha generado un sinfín de críticas y comentarios. Algunos internautas aplauden que los 4 se lleven perfectamente mientras que otros han tachado al hombre de “explotador”.

