Chiky BomBom presume su nuevo Mercedes blanco después de soñarlo mucho tiempo

Chiky BomBom cumplió con una meta que decretó hace 5 años: comprarse su primer carro y de la marca que siempre soñó. La presentadora dominicana de ‘Hoy Día’ compartió en su Instagram una serie de fotografías junto a su nuevo Mercedes de color blanco, mostrandose muy feliz de su logro.

“Hace 5 años decreté que mi primer carro sería Mercedes y que lo compraría donde @irenko27 y hoy salí de mi hogar en Uber sin saber que regresaría en la SALAMANCA BLANCA. GLORIA A DIOS, MIL GRACIAS @irenko27 POR HACER ESTO POSIBLE @aquosentertainment. GRACIAS POR APOYARME, DECRETA LO QUE QUIERES QUE PAPÁ DIOS TE LO HARÁ POSIBLE EN SU MOMENTO”, fue el mensaje con el que Chiky BomBom acompañó las fotografías.

La dominicana recibió cientos de mensajes de apoyo de sus más fieles seguidores en esa plataforma digital. “EL BOMBÓN MÓVIL. Te mereces todo lo bueno que la vida te pueda regalar. Vamos por todo, vamos por más”, fue uno de los comentarios que le dejaron.

La también influencer comparte constantemente reflexiones o momentos de su vida cotidiana con sus seguidores. Hace un par de días reveló lo que significó para ella someterse a una cirugía para ayudarse a bajar de peso.

“Sí me sentía rica, sabrosa y deliciosa, pero llegó un momento donde me descuide, me descuide de mi salud, me descuide en mi vida alimenticia y cuanto tuve la oportunidad de verme al espejo y ver en lo que me estaba convirtiendo no me gustaba”, fue parte de lo que dijo la dominicana.

Además, resaltó que las cirugías para perder peso por sí mismas no son efectivas y que ella siguió al pie de la letra las recomendaciones médicas.

“No hay ninguna cirugía para perder peso que sea exitosa sola. Necesita un acompañamiento de hábitos nutricionales saludables y de hábitos de ejercicio”, dijo Abel Bello, el médico de Chiky BomBom, quien la acompañó en esa entrevista.

