Chiky BomBom habla de cómo la manga gástrica le cambió la vida: perdió 80 libras

Chiky BomBom decidió darle un cambio a su vida al someterse a una cirugía de manga gástrica para ayudarse a bajar de peso. La ahora presentadora de ‘Hoy Día’, quien se hizo famosa a través de las redes sociales debido a sus vídeos, contó el motivo por el que realizó esta operación que la ayudó a bajar hasta 80 libras.

En una entrevista que le hizo su compañera de programa Penelope Menchaca, Chiky BomBom confesó que llegó un momento en el que no le gustó lo que estaba viendo al espejo sobre su cuerpo.

“Sí me sentía rica, sabrosa y deliciosa, pero llegó un momento donde me descuide, me descuide de mi salud, me descuide en mi vida alimenticia y cuanto tuve la oportunidad de verme al espejo y ver en lo que me estaba convirtiendo no me gustaba”, expresó la dominicana ante las cámaras y junto al doctor Abel Bello, quien la ha acompañado durante este proceso.

Sobre si tuvo o no alguna dificultad con la cirugía aseguró que no, pues ella se propuso que era momento de cambiar su vida de manera definitiva.

“Yo no tuve ningún tipo de complicación porque tomé la decisión de cambiar mi vida e hice todo como el doctor me lo indicó. Hay que conectar tu cerebro con el estómago, mientras tu veas comida tu mente va a decir ‘come, que ahí hay comida’ y vuelves. Las operaciones y procedimientos no hacen milagros”, confesó la presentadora.

Asimismo, el doctor Bello reiteró que por sí mismas las cirugías no tienen gran eficacia, pues estas deben estar acompañadas de ciertas prácticas saludables que permitan a la persona mantener lo que se hizo a través de la operación.

“No hay ninguna cirugía para perder peso que sea exitosa sola. Necesita un acompañamiento de hábitos nutricionales saludables y de hábitos de ejercicio”, dijo el especialista.

