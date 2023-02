Evelyn Beltrán envía un mensaje de amor a Toni Costa tras defenderla de las críticas

“Al final del día solo somos TU Y YO”, fue el mensaje que Evelyn Beltrán le escribió a Toni Costa a través de su cuenta de Instagram al compartir un video en el que ambos disfrutan de un paseo a caballo por una linda playa.

Este mensaje de amor llega poco después de que Costa defendiera a su amada de las críticas que ha recibido por presumir su figura y por las operaciones estéticas que se ha realizado y que ha compartido con sus seguidores de Instagram.

Esto ocurrió cuando la mexicana publicó un video en el que muestra su escultural figura en traje de baño durante la romántica escapada junto a su amado a Puerto Rico por el Día de San Valentín. “Una mujer segura deja huella por donde quiera que ella camina”, dijo tras el video modelando.

Toni Costa, ante las críticas que recibió Beltrán, salió rápidamente en su defensa. “A mi no me gustas, A MI ME ENCANTAAAASSS!!!!!!Te amo preciosa mia. Y que sigan hablando porquerías sin parar, quien te conoce sabe lo que hay, aquí lo único que hay plástico son esos corazones ardidos, alguien con amor propio y buen corazón jamás hablaría mal de otra persona, jamás”, expresó el bailarín y coreógrafo español en los comentarios de la publicación de su amada.

La posada en la que fue grabado ese video, y donde la pareja pasó San Valentín, está ubicada en Barranquitas, una zona de Puerto Rico. Allí ellos disfrutaron de champaña, comida, flores y globos decorativos, una grande piscina y todo el romance necesario para una fecha tan especial como el Día de los Enamorados.

Los seguidores de la pareja no dejaron de desearle un feliz día. “Se lo merecen, estoy feliz de saber y conocer de ese amor verdadero y real que se tienen el uno al otro, desde acá feliz de éste amor entre ustedes”, “Toni, felicidades. Sé feliz, te lo mereces”, “Preciosa pareja, disfruten de la vida, del amor y hagan caso omiso a los comentarios negativos, que nunca faltan” y “Que Bellos!!! Que Viva el AMOR” fue parte de lo que les dijeron.

Sigue leyendo: Toni Costa defiende a Evelyn Beltrán tras ser atacada por su físico

Toni Costa y Evelyn Beltrán celebraron San Valentín en Puerto Rico

Evelyn Beltrán le comparte a Toni Costa un mensaje sobre su labor de padre con Alaïa