Toni Costa defiende a Evelyn Beltrán tras ser atacada por su físico

El bailarín Toni Costa desde hace más de un año tiene una relación amorosa con Evelyn Beltrán y desde que lo hicieron público han recibido constantes comentarios negativos. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo han disminuido un poco los ataques hacia la nueva pareja del instructor de Zumba.

No obstante, los internautas a través de la red social de la camarita se han enfocado ahora en el físico de ella y en los últimos días no han dejado de criticarla por las operaciones estéticas que a lo largo de su vida ha pagado para que le realicen. Por ello, Costa se ha visto en la obligación de defenderla, debido a que él la ama tal cual luce.

“Lo primero: 😍😍😍😍😍😍. Lo segundo: 🤤🤤🤤🤤🤤🤤. Y por último, a mí no me gustas, A MÍ ME ENCANTAAAAAAAAAASSS!!!! Te amo preciosa mía. Y que sigan hablando porquerías sin parar, quien te conoce sabe lo que hay, aquí lo único que hay plástico son esos corazones ardidos, alguien con amor propio y buen corazón jamás hablaría mal de otra persona, jamás!”, escribió el padre de Alaïa Costa López.

“Una mujer segura deja huella por donde quiera que ella camina. Amé tanto mi bikini”, fue el mensaje que acompañó el video que subió a la plataforma.

Tras el comentario que dejó el español, los seguidores con los que Beltrán cuenta en Instagram terminaron dando su opinión en la misma publicación que Toni. A su vez, algunos señalaron que era momento de dejar a un lado las comparaciones con Adamari, debido a que no lo consideran prudente ni respetuoso para la actual pareja del ex de la puertorriqueña.

“No entiendo el motivo por el que comparan a Evelyn con Adamari, son dos lados opuestos”, “Hágase lo que usted quiera, eso no es inseguridad”, “Qué cuerpazo, nada que ver con Adamari López, la estatura del cuerpo, la edad cero que ver“, “Dios cómo cambió un Rolex por un Casio. Adamari es todo un encanto, no una figura extravagante”, “Que mal las comparaciones con las dos”, “Es una preciosura de mujer”, “Que sean muy felices. No hagan caso a la gente venenosa”, “Ya quisiera Adamari tener ese cuerpo”, “Tú brillas sola, preciosa”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

