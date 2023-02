Karol G regala su Gaviota de Oro en Viña del Mar y los fans estallan: “, “Tremenda… me fascina lo que hizo”

Karol G se presentó con gran éxito en el Festival de Viña del Mar, a tal grado que se le concedió uno de los premios más importantes: la Gaviota de Oro; sin embargo, éste duró muy poco tiempo en sus manos por una razón muy especial. Puedes verlo en el video cuando el tiempo marque una hora con 20 minutos.

A través de las redes sociales se ha hecho viral un video del momento en el que la artista sube al escenario a una niña que sostenía un cartel que decía “Esta mini bichota quiere bailar contigo” y, tras ser testigo de sus habilidades, decide regalarle el trofeo.

“¡Mi reina! la Gaviota de Oro voy a dejar que se la lleve, yo después arreglo con ustedes para que me den otra, pero esta ella se la ganó, ¿sí o no? No soy capaz de quitársela”, se escucha decir a Karol al tiempo que la pequeña no deja de sonreír.

Como era de esperarse, sus fans aplaudieron el gesto y dejaron le comentarios como “Me encanta esta acción”, “Muy encantadora la niñita”, “Tremenda Karol G, me fascina lo que hizo” y “Definitivamente Karol G es la mejor”.

