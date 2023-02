Karol G recibe comentarios negativos por su vestimenta en el Festival de Viña del Mar

La colombiana Karol G el pasado domingo 19 de febrero tuvo la oportunidad de darle inicio a uno de los eventos más importantes que realizan en Chile, y es que se trata del Festival de Viña del Mar, momento donde logró cautivar a miles de personas con sus éxitos musicales.

Además, ‘La Bichota’ está caracterizada por llevar su cabello rojo con algunas extensiones, mientras que decidió lucir un vestido rosado, y aparentemente a muchos de ellos no les pareció de su agrado y lo dejaron saber en la cuenta oficial del evento.

“La verdad no me gustó el vestuario”, “Ella no es modelo, es una cantante”, “A mí tampoco me gustó el vestuario, súper ordinario, no como para el festival”, “A ella siempre la visten horrible, no entiendo el motivo”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

“Estafa, tenían que darle de platino”, “Todo un pedazo de artista y de ser humano”, “Ojalá que en las próximas versiones los animadores no se metan tanto”, “Tremenda presentación la de Karol G”, “Impresionante, Karol G es toda una reina”, “Mi paisana te luciste en esa tierra bella”, fueron otras reacciones en la publicación.

‘La Bichota’ regaló su primera gaviota

En el Festival de Viña del Mar siempre terminan reconociendo el trabajo de los cantantes que se presentan y es que en esta ocasión no fue la excepción porque le dieron una de platino. Sin embargo, ella siguió ofreciendo su show, y al terminar el público pidió que fuese una de oro.

La colombiana en todo momento se mantuvo muy atenta a cada detalle de sus fanáticos, y es que siempre hacía referencia a algunas cosas que tenía el público o también que realizaban. Por ello, se le acercó a la pequeña Matilda, quien tenía una pancarta que decía que quería bailar con la colombiana.

El público quedó asombrado por el show que ofreció la niña y es que la intérprete de ‘X si volvemos’ terminó llena de ternura por lo que hizo y le dio su gaviota de oro, pues explicó que no quería hacerla sentir mal y ese fue el motivo que la hizo regalarla.

Te puede interesar:

· Shakira y Karol G tendrán una colaboración juntas y filtran parte de la letra

· Karol G manifestó su alegría por conocer a Rihanna y la hizo hablar español

· Karol G afirma que todo “está bien” a pocos días del estreno de su nuevo álbum