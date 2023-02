Isabella Castillo rompe el silencio: ¿Insinúa que Matías Novoa la engañó con Michelle Renaud?

Isabella Castillo triunfa en su vida laboral y sentimental después de su divorcio con Matías Novoa, y tras el estreno de la octava temporada de “El Señor de los Cielos”. La actriz cubana asegura que se siente identificada con Shakira, y ella también factura.

“‘Diana’ se ha ido transformando un poco en esta temporada, explorándose, explorando su femineidad, dándose otra oportunidad en la vida, en el amor y eso también me ha enseñado a mí mucho en mi vida personal”. Continúa: “Yo también pasé por una situación en mi vida un poco parecida, y hoy en día siento que he crecido más como ser humano. Como dice Shakira: ‘las mujeres no lloran, las mujeres facturan‘”.

¿Te identificas con Shakira?

Siento que con el tema de las infidelidades, las mujeres a veces nos da como vergüenza o por orgullo no decirlo o hacernos las ‘cool’; ‘¡no, no, no, no pasó nada!’. Y el hecho de que Shakira haya sacado, fue la voz para todas aquellas mujeres que han pasado por situaciones así y literalmente facturó gracias a esa situación y creo que de eso se trata.

Pero, ¿tu matrimonio terminó por infidelidad? ¿Te fue infiel Matías Novoa?

¡Aww! Lo que se ve no se pregunta, ¡jajaja! Lo único que sé es que le deseo lo mejor a mi ex esposo y que le vaya muy bien en su vida con su pareja, y yo ahorita me está yendo muy bien con la mía y estoy muy contenta.

Sí, tú también facturas, ¿no?

Sí, siempre que viene la tormenta luego va a venir la calma y así es. Está al aire “El Señor de los Cielos”, nos está yendo muy bien, el público quiere una novena, ojalá que haya una novena. Tengo la sensación de que a lo mejor sí va a haber una novena temporada, y tengo otros proyectos que pronto también les estaré contando más, así que a facturar…¡Facturando ando!.

