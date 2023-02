Yailin, esposa de Anuel AA, estrena nuevo tema y le llueven críticas: dicen que no se entiende lo que canta

Yailin ‘la más viral’ acaba de estrenar una colaboración junto a Menor Queen y Zunna llamada ‘Chikilio’. El video está disponible en Youtube y a la dominicana y esposa de Anuel AA se le ve presumiendo su embarazó con un enterizo rojo brillante.

Casi al finalizar la canción llega el momento en el que Yailin interpreta su solo musical. Y justo ahí es que los internautas aseguran que no entienden nada de lo que la esposa de Anuel AA expresa. Estos son algunos de los comentarios que dejaron en la publicación al respecto que hizo la dominicana:

“Juro que no entiendo su idioma, o sea no entiendo nada de lo que dicen”, “¿Alguien entendió lo que dice?”, “¿Que dijo? Porque todos tus temas terminan es grillo, pillo”, “No entendi nada”, “Esperando subtitulos para poder entender ese rap”, “LE HUBIERAS PUESTO SUBTÍTULOS a ver si captamos la idea” y “Alguien que le ponga traductor. No entiendo lo que dice”, fueron parte de los mensajes que le dejaron a Yailin en su post en Instagram.

Anuel AA y Yailin: ¿Siguen en una relación?

Hace unos cuantos días se filtró un video de Anuel AA asegurando que ya no mantenía una relación con Yailin ‘la más viral’, quien está a poco tiempo de dar a luz a su primera hija con el cantante boricua.

Las dudas sobre si en efecto se separaron o si se mantienen juntos surgieron luego de que en San Valentín la dominicana recibiera lujosos regalos, entre ellos relojes Rolex y prendas de Cartier, y agradeciera a su ‘amor’.

Aunque no nombró directamente al padre de su hija, se puede deducir que se trata de él pues ella hace mención a la espera de la bebé. “Tus padres te esperamos con ansias. Enamorada de estos detalles. Gracias amor”, escribió Yailin.

