Karol G baila con la bandera de República Dominicana detrás y le mencionan a Yailin ‘la más viral’

Faltan tan solo horas para que salga el cuarto álbum de Karol G llamado ‘Mañana será bonito’. En las redes sociales se ha viralizado un video en el que aparece la colombiana en una habitación bailando y en una de las paredes aparece la bandera de República Dominicana y este detalle hizo que los internautas no dejaran de hablar e Yailin ‘la más viral, esposa de Anuel AA quien es el ex novio de la colombiana.

“Ahora no es bebesita, sino chivirica”, “Uy, ¿y eso qué? Quiere cantar como Yailin”, “Todas quieren ser dominicanas, pero a Karol no le pega el dembow”, “No sé por qué me da la impresión de que Karol G quiere ser como Yailin”, “Por fin un dembow que se entiende”, “Bueno, les voy a decir algo: admiro mucho a la bichota pero Yailin está en su línea del dembow” y “Yailin es el dolor de ustedes, Dios”, son algunos de los comentarios que han dejado en una publicación de Instagram.

Este video que se compartió en redes sociales es de una de las canciones que saldrá en el nuevo album de la colombiana, llamado ‘Ojos ferrari’. Allí la intérprete colabora con Angel Dior y J Quiles, La bandera de República Dominicana en el video hace referencia al país natal de Dior y al otro lado se observa la de Puerto Rico, en referencia al país donde nació Quiles.

Colaboración con Shakira

En ‘Mañana será bonito’ Karol G tendrá una canción con Shakira. Se espera que el tema llamado ‘TQG’ sea un posible mensaje a los ex de ambas artistas colombianas: Anuel AA y Gerard Piqué.

Para promocionar la canción las cantantes utilizaron las pantallas de Times Square, donde se vizualizó lo que sería el video de esta canción que promete revolucionar en las redes sociales.

El el audiovisual se ve a Shakira luciendo un vestido satinado de color azul, mientras que Karol G se aferró al colo rojo, como su cabello, para vestirse en esta oportunidad.

