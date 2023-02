Las fuerzas rusas derribaron varios de sus propios aviones poco después de lanzar la invasión, según informe

Según nuevos informes, las fuerzas rusas derribaron varios de sus propios aviones en medio del caos de los primeros días de la invasión de Ucrania.

Casi un año después del comienzo del conflicto, los oficiales de inteligencia ucranianos han afirmado que Rusia derribó accidentalmente sus propios aviones de combate y helicópteros por fuego amigo.

“Puede que no hayan sido dos dígitos, pero son más de uno o dos” aviones rusos derribados por fuego amigo, dijo un ex alto funcionario estadounidense al Financial Times.

“Es posible que no hayan tenido pilotos con experiencia en combate que estuvieran dispuestos a volar sobre Ucrania y arriesgarse el cuello en ese entorno loco”, agregó la fuente del medio.

Vadym Skibitsky, subdirector de la inteligencia militar ucraniana, agregó: “Sucedió. De unidades de artillería, de tanques, e incluso lo vimos de nuestras intercepciones de sus conversaciones. Derribaron sus propios helicópteros y derribaron sus propios aviones”.

Este mes, Rusia ha llevado a cabo ataques de infantería sobre suelo helado en batallas descritas por ambos bandos como “las más sangrientas de la guerra”.

Ucrania dijo que sus fuerzas habían repelido los ataques rusos a lo largo de la línea del frente el jueves en vísperas del aniversario de la guerra, cuando el presidente Vladimir Putin, con las manos vacías después de una sangrienta ofensiva invernal, habló sobre el arsenal nuclear de Rusia.

Después de una serie de discursos estridentes en el período previo al aniversario de su invasión, Putin anunció planes el jueves para desplegar nuevos misiles balísticos intercontinentales de múltiples ojivas Sarmat este año.

A principios de esta semana, suspendió la participación de Rusia en el tratado de control de armas nucleares START.

