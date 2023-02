Selena Gomez vuelve a ser “la reina de Instagram” y destrona a Kylie Jenner en seguidores

Foto: on Kopaloff / Getty Images

¡La reina está de regreso! Selena Gómez se tardó pero recuperó el trono como la celebridad femenina más popular y seguida de Instagram. Recordemos que previo a su retiro de las redes la ex novia de Justin Bieber era la fémina que compartía el trono con Cristiano Ronaldo, y que por un tiempo incluso estuvo por encima de la marca del jugador, que a la fecha reina en solitario con más de 500 millones de seguidores en dicha plataforma.

Como consecuencia de lo anterior Kylie Jenner se ha visto relegada al segundo lugar. La hermana menor de Kim Kardashian se queda atrás de Gómez con 380 millones de seguidores.

Pero, Kylie también mantiene su impacto en dicha plataforma ya que sus publicaciones siempre superan, en su mayoría, los cuatro millones de likes. Son contados los post que no logran superar el millón y medio de likes, en su mayoría aquellas publicaciones que se quedan con “números tan bajos” son las que están relacionadas con campañas de moda que no llevan, necesariamente, su sello personal.

Los fans de Kylie Jenner han demostrado que las fotografías que más surten efecto en ellos, son aquellas familiares, personales, íntimas que se alejan de las poses y los reflectores de Hollywood en las que Kylie se ve como una persona “normal”.

¿La victoria de Selena Gómez es momentánea?

Sólo los días responderán esta pregunta, la cual surge luego de ver que la superioridad de Selena Gómez versus Kylie Jenner es un millón de seguidores, únicamente. Es decir que la cantante y empresaria posee alrededor de 381 millones de “followers” en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

Es importante subrayar que los likes en las publicaciones de Selena Gómez son abundantes, más no tan apabullantes como los de Kylie Jenner. Por esta razón muchos quieren esperar y ver qué tanto le dura esta ventaja a la joven cantante, dueña de la marca de belleza Rare Beauty e intérprete de éxitos tales como: “Lose you to love me”.

