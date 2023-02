Tania Ruiz revela que ha llorado por su rompimiento con Enrique Peña Nieto

Tania Ruiz compartió nuevos detalles de su separación con el ex presidente Enrique Peña Nieto, pues se encuentra en proceso de sanación en el que asegura ha llorado para sentirse mejor.

“¿Que si he llorado? Sí, pero llorar sana y libera. Me permití expresar lo que sentía. Traté de comprender mi proceso de duelo, me responsabilicé de mí, y cada día me fui haciendo más fuerte”, dijo a la revista ¡HOLA!

La modelo compartió que se entregó por completo a su relación con el ex mandatario y que se siente satisfecha por eso.

“No hay mejor satisfacción, después de finalizar una relación, que sentir que te has entregado por completo”, agregó.

El noviazgo que mantenían Tania Ruiz y Peña Nieto desde 2019 finalizó en buenos términos, e incluso se siguen frecuentando, pues la modelo tiene buena relación con los hijos del político.

Medios españoles reportaron que hubo una infidelidad por parte de Peña Nieto, y aseguraron que Ruiz se había refugiado en el alcohol.

La ex pareja comenzó su relación cuando ambos fueron vistos como pareja en la boda del hijo del abogado Juan Collado.

Meses antes, Angélica Rivera confirmó su divorcio con el ex mandatario, aunque fuentes afirman que desde antes ya estaban separados, pues previo a que terminara el sexenio ya tenían problemas maritales.

