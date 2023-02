A Tokischa le dicen de todo por su look en Premio Lo Nuestro: “Veremos cosas peores, dice la Biblia”

Tokischa causó sensación en la edición 2023 de los Premios Lo Nuestro. La rapera dominicana apareció en el evento que celebra a la música latina con unos bigotes en tono café con las cejas combinadas a la perfección y en las redes sociales no dejaron de llegar los comentarios sobre este look.

“Lo que una persona hace para llamar la atención y veremos cosas peores dice la biblia”, “¿Como desveo esto?”, “Ya no saben ni que hacer para llamar la atención, cuando hay talento no se necesita de eso”, “A ese tipo de persona se le ignora. Esa es su forma de llamar la atención”, “No le permitan la entrada”, “Pintamos toda la casa sin dejar caer una sola gotaaa (que es esoóoooo”?)”, “Cuando no hay talento, pues se apuesta por el escándalo” y “Unos sienten orgullo de que sea dominicana, yo siento vergüenza” son parte de los comentarios que dejaron los internautas por el look de la dominicana.

La cantante lució un traje negro con líneas blancas a lo largo y sin tirantes. Sobre uno de sus brazos reposaba la chaqueta completamente a juiego con detalles de pedrería plateada. Collar, anillos, pulseras, aretes y el cabello peinado con trenzas complementaron el total look de la dominicana.

Ganadores Premios Lo Nuestro

Camilo, Bad Bunny, Becky G, Sebástian Yatra y Grupo Firme fueron los artistas más nominados de la noche. Maluma, Daddy Yankee y Ozuna también figuraron en la lista de posibles ganadores.

A continuación te compartimos las categorías más relevantes de la noche.

Artista Premio Lo Nuestro del Año: Karol G

Álbum del año: Un verano sin ti – Bad Bunny

Remix del Año: Sal y Perrea (Remix) – Sech, Daddy Yankee & J Balvin

Canción del Año: Mamii – Becky G & Karol G

Tour del Año: La Última Vuelta World Tour – Daddy Yankee

Artista Pop Masculino del Año: Sebastián Yatra

Artista Pop Femenina del Año: Shakira

Canción del Año Pop: Tacones Rojos – Sebastián Yatra

Colaboración del Año Pop: Te Felicito – Shakira y Rauw Alejandro

Canción del Año – Pop Urbano/Dance: Quevedo: BZRP Music Sessions, Vol. 52′ – Bizarrap & Quevedo

Lee aquí la lista completa.

Sigue leyendo: Tokischa impacta con un look en la Semana de la Moda de Nueva York: “Carolina Herrera, ni se te ocurra ver eso”

Tokischa habla tras el apasionado beso con Madonna: “Ella me gusta, yo le gusto”