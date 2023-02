Joe Biden está listo para postularse a su segundo mandato, según afirmó la primera dama, Jill

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, señaló este viernes que el presidente Joe Biden se postulará para un segundo mandato, en medio de los rumores de la candidatura del demócrata para 2024.

“Él dice que no ha terminado”, dijo la primera dama en una entrevista a The Associated Press en Kenia. “Él no ha terminado lo que ha comenzado. Y eso es lo importante (…) ¿Cuántas veces tiene que decirlo para que lo creas?”.

Asimismo, la primera dama precisó cuando se le preguntó si tiene el voto decisivo sobre los planes de Biden para 2024, que “por supuesto que me escuchará porque somos una pareja casada”, pero recalcó que el mandatario toma sus propias decisiones.

Si bien Biden ha dicho que tiene la intención de postularse para la reelección, aún no ha anunciado sus planes de manera oficial. Ron Klain, exjefe de gabinete del presidente, quien es un confidente cercano a Biden, también aseguró con firmeza que estará al lado del presidente cuando “vuelva a postularse”.

El presidente demócrata podría tomar una decisión oficial en los próximos meses, pero durante el discurso sobre el Estado de la Unión, del pasado 7 de febrero, Biden enfatizó que desea “terminar el trabajo”.

En caso de que el mandatario anuncie oficialmente su candidatura en la primavera, se alinearía con los expresidentes más recientes.

La primera dama está en un viaje de cinco días junto a su nieta Naomi Biden, y actualmente se encuentra en Kenia tras visitar Namibia el miércoles y el jueves.

Jill es la tercera funcionaria estadounidense en visitar África este año, luego de que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, hicieran lo propio.

El viaje se produje luego de que Joe Biden anunciara al final de la Cumbre de Líderes de Estados Unidos y África en diciembre anunciara el viaje al África subsahariana este año. Agregó que habrá visitar a ese continente de otros funcionarios, incluyendo su esposa.

Con información de The Associated Press / The Hill

