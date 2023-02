Marco Ruiz alerta a la directiva de Tigres de la UANL: “Los equipos ya no nos ven de manera especial”

El director técnico de los Tigres de la UANL de la Liga MX, Marco Antonio Ruiz, ofreció una rueda de prensa correspondiente a la previa de la Jornada 9 del torneo Clausura 2023 del balompié azteca, fecha en la que justamente se enfrentarán contra las Chivas Rayadas de Guadalajara.

Durante estas palabras el estratega admitió que los rivales ya no ven a Tigres con el mismo miedo de antes y que esta temporada han perdido mucho de la agresividad con la que se alzaron como uno de los equipos más fuertes del torneo mexicano.

“No me corresponde a mi decir eso, busco ser respetuoso. Me tocó jugar, sé lo que representa y Tigres ha crecido, ha ganado aficionados a nivel nacional y en lo deportivo lo conseguido en la última década le da credibilidad y mucho peso, los equipos que enfrentan a Tigres lo ven de manera especial y eso genera más responsabilidad y lo debe entender el jugador, tratando de buscar ganar”, expresó.

Asimismo, Marco Antonio Ruiz detalló que el delantero francés, André-Pierre Gignac, no podrá estar presente para el compromiso contra el Rebaño Sagrado y esperan que regrese para la Jornada 10 del torneo Clausura 2023. La ausencia del galo representa un fuerte golpe para la plantilla, ya que se trata del máximo goleador del equipo.

“André no, él va bien, es un gran profesional, pero sí él tiene que tener la semana completa, no hay necesidad de arriesgarlo, pero entendió que lo mejor es seguir con esta rehabilitación en estos días pensando en el siguiente partido”, añadió.

Para finalizar, el profe Ruiz fue cuestionado sobre el desempeño de Diego Lainez, a quien ha venido trabajando poco a poco para que pueda recuperar su capacidad deportiva ante la nula participación que tuvo la temporada pasada en Europa.

“Diego lo veo bien, con mucha disposición, venía de tener pocos minutos. Es un jugador que conozco muy bien, la idea es llevarlo de menos a más y que esté peleando la titularidad como cualquier otro del plantel”, comentó.

