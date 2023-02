El accesorio principal del look de Jomari Goyso en Premios Lo Nuestro costó $18 dólares

Jomari Goyso cautivó con su look en los Premio Lo Nuestro 2023. El especialista en moda y belleza lució una escultural figura producto del torso de un maniquí. Después de la noche de gala en la que se celebró a la industria musical latina el español mostró todo lo que hubo detrás de su look.

El torso del maniquí costó tan solo $18 dólares. Una vez que Goyso recibió el accesorio principal de lo que sería su look para los premios él se dedicó a trabajar en ello para perfeccionarlo y ajustarlo para poder usarlo como una prenda de vestir.

En principio el especialista en moda y belleza comenzó a cortar el maniquí para adaptarlo a su forma y poder lucirlo con comodidad. Con un serrucho él lo cortó en todas las partes donde era necesario y luego pulió las puntas para que nada pudiera lastimarlo al lucirlo.

Tras todo lo que requirió su preparación, Goyso asistió a la ceremonia de premaiciób luciendo un traje negro de pantalón y chaqueta brillantes con sus abdominales de maniquí. Zapatos negros y en el pie que debieron operarle a finales de diciembre tras su accidente a caballo usó un elemento especial para inmovilizarlo mientras se recupera.

Con ese look de total black el español asistió al magno evento y los comentarios del público no pararon de llegar.

“Pareces botella de perfume de Jean Paul Gaultier, pero bello como siempre Joma”, “Lo amé, lo más innovador que vi en toda la noche”, “Pensé que esto era de una marca súper cara”, “Simplemente Gracias por seguir demostrando que menos es más”, “Wowww jamás pensé que era eso y que lo modificaste por completo, brutal me gusta tienes un ingenio espectaculosoooo” y “Completamente de acuerdo tu creatividad e ingenio tiene gran valor. Me encantó y si no muestras el vídeo creo que es de diseñador” son parte de los mensajes que le dejaron al especialista en moda y belleza.

