Nutricionista de Al-Nassr deja a Cristiano Ronaldo sin palabras sobre su alimentación: “Ya no podemos enseñarle nada”

La llegada del astro potugués Cristiano Ronaldo al Al-Nassr de Arabia Saudita se ha convertido sin duda en uno de los sucesos más impactantes en la historia del fútbol internacional; desde su llegada a Medio Oriente ha causado una verdadera revolución en el ámbito deportivo y especialmente para sus compañeros e institucionalidad en general.

Desde su llegada al Al-Nassr, Cristiano Ronaldo se ha convertido en una imagen totalmente positiva para el resto de sus compañeros al tratarse de una imponente figura en el terreno de juego y además de ser un servicial guía con el resto de sus compañeros más jóvenes.

Una muestra de esto la realizó el nutricionista del equipo árabe, quien revelo algunos de los secretos que posee el atacante lusitano y que poco a poco ha ido entregando a sus nuevos compañeros de equipo.

El español y profesional de la alimentación del Al-Nassr, José Blesa, no dudó en alabar el trabajo que realiza Ronaldo para mantenerse lo más saludable posible, resaltando que todos los futbolistas deberían seguir el mismo régimen que posee el lusitano para estar en la mejor condición posible.

“No estaba seguro, como todos los demás, sobre cómo iba a ser trabajar con él y si el club iba a cambiar mucho, pero no he encontrado un futbolista más profesional que él”, expresó en entrevista para el medio ‘Ideal’.

“Cristiano me ayuda mucho, porque ya no podemos enseñarle nada, pero crea una escuela a su alrededor”, agregó el nutricionista en sus declaraciones.

Para finalizar, Blesa destacó que el resto de los jugadores de la franquicia árabe están realizando lo mismo que él tanto dentro como fuera del campo debido a la impresionante capacidad que posee.

“El resto de los jugadores hacen lo que él hace porque todo lo que hace es maravilloso para mejorar su rendimiento. Desde que está aquí, todos los jugadores han entrenado más intensamente y han seguido una dieta más estricta”, enfatizó.

Contenido relacionado

–Guillermo Ochoa no pierde el tiempo en Europa y lanza su propio vino en Italia

–Todo listo para el debut de Diego Cocca: FMF pone a la venta boletos accesibles

–Benavidez quiere su combate contra Canelo Álvarez: “Sería loa pelea más grande de la década”