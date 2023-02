Guillermo Ochoa no pierde el tiempo en Europa y lanza su propio vino en Italia

El guardameta de la Selección Mexicana y del Salernitana de la Serie A, Guillermo Ochoa, decidió aprovechar el gran respaldo que ha tenido en Italia para incursionar en el ámbito empresarial; el portero decidió asociarse a la reconocida marca de bebidas alcohólicas, ‘The Wine of the Champions’ para crear su propio vino.

La información la dio a conocer el antiguo jugador de las Águilas del Club América en la Liga MX a través de su cuenta en la red social Instagram, donde ‘Memo’ Ochoa reveló el lanzamiento de este nuevo producto vinicultor con el apoyo del empresario italiano Fabio Cordella.

La publicación de Instagram estuvo acompañada de una fotografía en la que se le puede ver la botella de vino con un diseño en el que aparece la cara del guardameta mexicano con su firma, lo que convierte esta bebida en un verdadero artículo de colección; dicho vino puede será distribuido a Estados Unidos, México y otros países del mundo para que los aficionados al fútbol puedan disfrutar de su sabor.

“Finalmente aquí estamos. ¡Aquí está el vino Ochoa!“, escribió el guardameta azteca que ha tomado la titularidad en la portería del Salernitana desde su regreso a Europa.

Es importante resaltar que ‘The Wine of the Champions’ trabaja en colaboración con otros deportistas de talla internacional como el brasileño Ronaldinho, Marco Materazzi, Wesley Sneijder, Iván Zamorano, Roberto Carlos, entre otros, por lo que no resulta extraña su alianza con Guillermo Ochoa.

Esta es una de las tantas marcas y mercados en los que Guillermo Ochoa ha decidido incursionar, ya que durante el año pasado el guardameta de la Selección Mexicana también lanzó el perfume 8A, que se ha convertido en toda una sensación en territorio mexicano.

