Racista ataca a empleados hispanos de pizzería en Pennsylvania por programa en español en televisión de negocio: “Se supone que aprendas inglés”

Un video que se volvió viral en redes como TikTok muestra el ataque racista de una clienta en una pizzería de Hatboro, Pennsylvania, luego de que detectara que el televisor estaba sintonizado en un programa en español.

Las autoridades investigan el incidente reportado la noche del jueves en Amy’s Family Pizzeria, en el bloque 300 de South York Road.

“Yo he estado en Hatboro for 55 jodid** años”, se le escucha decir a la estadounidense en el video. “Y mi abuela y mi abuela antes de eso. Así que básicamente puedes decir 200 años. ¿Tú quieres tener español en tu televisión?“, cuestiona la mujer.

“¿Qué tiene de malo eso?”, replica un empleado.

La mujer responde: “Lo que está malo con eso es que tú no eres estadounidense, tipo“, espeta la racista. “Voy a jod**** y sacarte de aquí, cara**. ¿Ok? Jód***. Dame mi dinero de vuelta. Yo no le voy a dar mi dinero a un inmigrante indocumentado”, continúa.

“¿Cómo sabe si soy indocumentado?”, le cuestiona el cajero.

“Tú estás en Estados Unidos”, añade. “Se supone que aprendas inglés. Tienes español en tu TV. Eso es jód**** a estadounidenses, tipo. Mi jodi** padre fue un veterano de la Segunda Guerra Mundia, ¿Ok? Sus amigos y familiares murieron para que tú estuvieras aquí hoy y hagas dinero y tú vas a hacer este tipo de mierda”, plantea.

En la grabación, se escucha a la mujer insistir en que le den un reembolso. Además, la fémina empieza a grabar cuando se percata que empleados del local la estaban grabando.

“Te estamos llamado racista porque eres una racista“

“Estoy en Amy’s y estoy siendo acosada“, expresa la clienta. “Estoy siendo acosada por esta gente en Amy’s”, repite.

“¿Cómo está siendo acosada?”, le pregunta una trabajadora.

“Y porque soy blanca me están grabando”, agrega la desconocida. “Ellos me están grabando porque soy blanca. ¿Los ven? Ellos me están llamando racista porque soy blanca”, insiste.

“No, no, no”, responde un empleada. “Te estamos llamado racista porque eres una racista“, expone.

“Yo simplemente estoy pidiendo un reembolso porque la comida es terrible”, argumenta la mujer.

“Tú dijiste que querías un reembolso porque la televisión estaba en un programa en español“, indica la empleada.

“Yo quiero un reembolso a mi tarjeta de crédito y ellos me están grabando porque soy blanca. Y ninguno de ellos es blanco”, plantea.

“¿Hello?, yo soy blanca también”, señala la trabajadora.

Aunque la Policía llegó a la escena, el video acaba antes de que los oficiales se personaran al lugar.

Las autoridades evalúan las imágenes, aunque no han revelado la identidad de la sospechosa. Tampoco hay información sobre la radicación de cargos en su contra.

Supuestamente, la fémina ha sido falsamente identificada por usuarios de redes, por lo que investigadores tratan de establecer la identidad legítima de esta.

Por su parte, el dueño del negocio manifestó a NBC 10 sentirse triste por el incidente, el primero de este tipo reportado en el lugar.

“Tú no esperas cosas como estas”, declaró. “Yo sé que alguna gente se molesta porque tienen que esperar mucho por la comida. Hubo algo malo con la comida. Pero cosas como esa, son irreales”, consideró.

Te puede interesar:

Racista acosó, martillo en mano, a familia mexicana en Missouri en su propia casa; ataque consta en video viral en TikTok