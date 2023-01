Natti Natasha lució un vestido negro que muestra sus piernones y voluptuosos pechos

La cantante Natti Natasha el pasado domingo en horas de la noche compartió una publicación en la red social Instagram, pues quiso demostrarle a sus más de 36 millones de seguidores con los que cuenta en la plataforma lo bien que luce.

La dominicana a sus 36 años no ha perdido la oportunidad de demostrarle a sus millones de fanáticos que se encuentra atravesando una de sus mejores etapas. Además, siempre se pone atuendos ceñidos al cuerpo que destacan lo mucho que cuida su figura.

La pareja de Raphy Pina subió dos fotos, en una de ellas tiene puesto un vestido negro compuesto por brillos. Además, este atuendo muestra sus piernas, debido a que le llega más arriba de las rodillas, así como también se observan sus voluptuosos pechos.

Los comentarios en la mencionada publicación no se hicieron esperar, debido a que más de 2,000 personas se tomaron el tiempo para expresar lo que pensaban sobre su más reciente contenido compartido en la red social de la camarita. A su vez, algunos escribieron que de manera rápida la llegaron a ver parecida a Kim Kardashian.

Sin embargo, no todas las opiniones resultaron ser positivas porque mientras varios internautas manifestaron que se veía “bella”, hubo un hombre que explicó que desde su percepción tenía exceso de maquillaje, aunque, no para todos terminó siendo de esa manera.

“Qué bella”, “Dándole fuetazo con esa mirada”, “OMG POR FIN NATTI, esto es lo que queremos ver de ti”, “Por un segundo se me pareció a Kim Kardashian”, “El negro es el mejor color que hay”, “To’ esto es tuyo”, “Natti es mi favorita, pero cada vez le miro más diferente la cara”, “Que salga el álbum”, “Hermosa es poco”, “La mejor de las mejores”, “Orgullosa de ti, Natti”, “Te amo, estás hecha una Diosa”, “La dura de las duras”, “Tú a mí me curas, a las otras soy alérgico”, “Lo que se nota es la cantidad exagerada de maquillaje”, “El negro le combina a todo”, “Natti por favor no seas tan matadora”, “Qué mujer más hermosa”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

