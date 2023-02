Chiky BomBom responde a los piropos que recibe en ‘Hoy Día’ y asegura sentirse “un mega bombón”

La presentadora Chiky BomBom desde hace poco es una de las que integra el talento que de lunes a viernes alegran las mañanas de aquellos que les encanta la programación que ofrece el programa ‘Hoy Día’ a través de Telemundo. Por ello, la planta televisiva constantemente busca la manera de interactuar con la audiencia, y la dinámica de los halagos ha estado funcionando.

Uno de los usuarios de la red social Instagram no perdió la oportunidad de mostrar el ingenio que tiene tras dedicarle un piropo a la dominicana, y es que le escribió: “El megalodón se extinguió pero que tu madre logró darle vida a este ‘mega bombón'”.

“¡Puntos por la creatividad de Jorge con sus piropos! 😂 ¡déjale tu piropo a @chikybombomreal en comentarios! Contestaremos al más creativo. 😉”, fue el mensaje que acompañó el video compartido en la cuenta oficial del programa de televisión.

A su vez, se tomó unos breves segundos para agradecerle a Jorge, quien fue el encargado de dejarle saber esas palabras. Además, ella también explicó que efectivamente se siente un mega bombón, pues cree que se puede derretir en la boca de otras personas, al tiempo que realizó unos sensuales pasos.

Otros internautas expresaron que se sentían satisfechos con el trabajo realizado por la dominicana, mientras que algunos le recomendaron dejar de ser tan sarcástica para poder seguir sacando su carrera artística adelante y sin obstáculos.

“Está delgada y muy bonita, bendiciones”, “Pues a mí me encanta ella y su forma de ser”, “Mira Chiqui ya yo no veía el programa y desde que empezaste tú, empecé a verlo de nuevo”, “La mejor”, “El bombón que se derrite en la boca de alguien”, “Eres muy divertida y simpática. Dios te proteja”, “Ella es espectacular, muy simpática y genuina”, “Habla con sarcasmo, bájale y brillará más”, “Me encanta, entretiene muchísimo”, “Te mintieron por no decirte lo contrario”, “Ese programa vive de carnaval, ni seriedad tiene ya”, “La adoro, es muy auténtica y transparente”, fueron algunos de los comentarios que se registraron en el post.

