Secretaria del Tesoro hace visita sorpresa a Ucrania para reafirmar ayuda económica de Estados Unidos

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo este lunes que su primera visita a Ucrania puso en relieve el compromiso de Washington de mantener su apoyo económico al país, al tiempo que el estruendo de las sirenas de ataque aéreo se escuchaba en la capital ucraniana.

Yellen dijo luego de conversaciones con el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, que Estados Unidos ha proporcionado casi $50,000 millones de dólares en asistencia de seguridad, económica y humanitaria y anunció otro paquete multimillonario para impulsar la economía del país.

Shmyhal agradeció a Estados Unidos por su apoyo y elogió a Yellen como una “amiga de Ucrania”. Indicó que el déficit presupuestario de Ucrania ahora es de $38,000 millones de dólares y que Estados Unidos proporcionará otros $10,000 millones en asistencia para septiembre.

Shmyhal y Yellen también discutieron las sanciones con que se propone debilitar la economía de Rusia, así como la posibilidad de usar activos rusos congelados para ayudar en la recuperación económica de Ucrania.

I thank PM @Denys_Shmyhal for his steadfast leadership and for our discussion today on strengthening the foundation for Ukraine’s victory and reconstruction after the war through economic reforms and ongoing support. The U.S. and our partners will continue standing with Ukraine. pic.twitter.com/HyUpqG2EEz — Secretary Janet Yellen (@SecYellen) February 27, 2023

Yellen repitió el mensaje del presidente estadounidense Joe Biden de que Washington apoyará a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. Subrayó la importancia de luchar contra la corrupción y elogió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por promulgar medidas para garantizar la transparencia en la manera en que se gasta la ayuda.

La funcionaria estadounidense también visitó una escuela renovada cuyas ventanas estallaron por la onda expansiva de un misil ruso que cayó cerca en marzo. También anunció una transferencia adicional de $1,200 millones de dólares, el primer pago del paquete de asistencia de $10,000 millones de dólares. The U.S. will continue to stand with Ukraine for as long as it takes. I commend @ZelenskyyUa for his leadership, and thank him for our discussion on support from the U.S. and allies – including the announcement today of the transfer of the first $1.25B in U.S. support this year. pic.twitter.com/kHafuGjinR— Secretary Janet Yellen (@SecYellen) February 27, 2023

“Mantener un gobierno efectivo es indispensable para la capacidad de Ucrania para responder a los ataques rusos y otras emergencias”, aseveró Yellen. “Nuestro apoyo económico es mantener en funcionamiento los servicios públicos esenciales. Estos servicios mantienen la estabilidad económica y social en Ucrania”.

