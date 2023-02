Shakira presume un sensual y ceñido vestuario y sus seguidores quedan sorprendidos

La cantante Shakira el pasado domingo en horas de la noche compartió una foto en la red social de la camarita, plataforma donde cuenta con más de 83 millones de seguidores. A su vez, aprovechó para agradecer la receptividad que ha tenido el tema que grabó con Karol G y que se llama ‘TQG’.

Sin embargo, una de las cosas más llamativas fue el hecho de ver lo bien que se conserva a sus 46 años, y es que sin duda sus fanáticos quedaron asombrados con la postal que subió, debido a que luce estupenda, al tiempo que se puede apreciar que el momento fue capturado durante las grabaciones del video oficial de ‘TQG’.

“TQG at #2 on @spotify global chart. Two songs in the Top 6. It’s a pretty amazing feeling! Thank you all for the support!”, fue el mensaje que acompañó la publicación más reciente de la colombiana.

La publicación superó los 22 mil comentarios en menos de 24 horas, y es que muchos se dieron cuenta de lo bien que se conserva la madre de Milan y Sasha. Por ello, la colombiana no perdió la oportunidad de demostrarlo con un sensual y ceñido vestido que dejó poco a la imaginación de sus seguidores.

A su vez, también le agradecieron por poner el nombre de su país en alto con el trabajo que ha realizado a lo largo de su carrera artística.

“Barbie”, “Qué comes para estar tan guapa? Parece que tienes 20 años, estás linda”, “Usted puede hacer mejores canciones, no tiene que ser reggaetón”, “Le falta solo reunirse con Henry Cavill y Chris Evans solamente para un cafecito”, “Eres ORO puro reina, estamos tan orgullosos de llamarnos Shakifans”, “Shakira está guapísima, 46 años, dos hijos y con ese cuerpazo, mil respetos divina”, “La loba está de vuelta”, “Hermosa”, “Hermosa se ve Shakira, no parece la edad que tiene. Gracias Shakira por poner a Barranquilla, Colombia en alto, te admiramos por tu belleza”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

