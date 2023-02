Integrantes de ‘Rust’ presentan demanda contra Alec Baldwin por efectos postraumático

Tres integrantes del equipo de la película ‘Rust’ presentaron una demanda contra Alec Baldwin y los productores del filme, según documentos judiciales obtenidos por TMZ.

Las personas afirman haber sufrido ansiedad y síntomas de trastorno de estrés postraumático después del tiroteo fatal donde murió la directora de fotografía Halyna Hutchins, ocurrido en octubre de 2021. Apenas la semana pasada, Baldwin se declaró inocente en el actual caso en su contra.

Los demandantes, incluyendo el operador de dolly, Ross Addiego, la diseñadora de vestuario Doran Curtin y el key grip Reese Price, estaban en el set en Bonanza Creek Ranch de Nuevo México cuando se disparó el arma de Baldwin a Hutchins, que también impactó de gravedad al director Joel Souza.

Addiego, Curtin y Price, afirman que estaban muy cerca de Baldwin, de 64 años, cuando se disparó el arma y sufrieron “Lesiones por explosión” por el sonido ensordecedor del disparo.

La denuncia acusa a Baldwin de no prestar atención durante el entrenamiento con armas, por no asegurarse de que el arma no estuviera cargada con una bala real y por disparar el cartucho. Los representantes del actor no han hablado públicamente sobre esta nueva demanda.

Los fiscales acusaron recientemente a Baldwin de homicidio involuntario por supuestamente disparar el arma mientras apuntaba a Hutchins.

Inicialmente, el histrión negó las acusaciones de que alguna vez apretó el gatillo del arma de utilería, pero los fiscales argumentaron que “Fotos y videos muestran claramente a Baldwin, varias veces, con el dedo dentro del protector del gatillo y en el gatillo”, antes del tiroteo mortal.

Pese al escándalo y los problemas en la corte, la película ‘Rust’ está programada para reanudar su producción esta primavera.

