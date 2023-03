Karim Benzema aumenta la polémica de los premios The Best al presumir sus logros del 2022 [Foto]

Un día después de haberse celebrado la gala de premios The Best de la FIFA, el delantero y capitán del Real Madrid, Karim Benzema, ha encendido las redes sociales luego de publicar una imagen en la que se aprecias sus títulos y logros personales de año 2022, en lo que se presume sea un mensaje con cierta ironía a los organizadores del evento.

Luego que la FIFA a través de sus votantes, eligieron al Leo Messi como el mejor futbolista del año, Benzema, que terminó en segundo lugar y no asistió a la gala de los premios The Best, ha sumado más ‘leña al fuego’, en cuanto a las múltiples opiniones que señalaban que el francés tuvo mejor rendimiento que el argentino.

En sus historias de Instagram, el delantero del conjunto ‘Merengue’ compartió un capture de una cuenta de fans, en la que se desglosan los logros que tuvo en el 2022, entre los que destacan sus 63 goles, 21 asistencias en lo individual, así como ser campeón de la UEFA Nations League, Champions League, Liga de España, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.

😳🇫🇷 Karim Benzema público una captura en IG con TODOS sus logros durante la temporada, tras perder el Premio The Best… pic.twitter.com/Ajk9906NXS — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 1, 2023

Por su parte, Messi registra en su palmares del 2022, ser campeón del Mundial de Qatar, Mejor jugador de dicho torneo, campeón de la Ligue 1 de Francia, además de lograr 28 goles y 20 asistencias.

Cuando se comparan estos números de ambos jugadores, se tiene que Benzema tuvo un mejor rendimiento que Messi, tanto individual como en equipo, algo que fue motivo de polémica entre los seguidores del Real Madrid, que calificaron de “robo” el hecho de que el jugador del Paris Saint-Germain (PSG) recibiera el galardón por encima del delantero francés.

Y si a todo eso, se suma la reciente publicación del ‘Gato’, que se puede tomar como una muestra de inconformidad por la entrega de premios de la FIFA que sin duda, dará mucho más que hablar en los próximos días.

