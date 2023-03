Cazzu habla sobre las comparaciones con Belinda: “Le tengo muchísimo respeto”

Cazzu habló sin pelos en la lengua de Belinda, la ex prometida de su novio Christian Nodal en su llegada a México. La rapera argentina derramó mieles acerca de la carrera de la intérprete de ‘Luz sin gravedad’ y dio detalles sobre las comparaciones que hacen sobre ambas.

La intérprete argentina señaló que las comparaciones, en muchos casos, vienen cargadas ‘con mucha malicia’. Tras esto, habló sobre cómo ella misma ve a Belinda y lo mucho que valora la carrera de la ex de su novio.

“Ella es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y mucho más grande que la mía. Y la verdad yo crecí escuchando su música, le tengo muchísimo respeto. La gente puede pensar y decir muchas cosas pero yo valoro mucho su arte y le tengo muchísimo respeto… No sé qué me comparan, no sé, me imagino que a la gente le divierte comparar, pero no me siento tan comparada con ella o tal vez no estoy tan atenta”, dijo la cantante argentina desde el aeropuerto.

Esta respuesta de Cazzu causó la reacción de los internautas, quienes aseguraron que la joven artista es una mujer muy madura y recibió elogios por la manera en la que respondió sobre este tema en particular.

¿Cómo va la relación?

Los periodistas no perdieron tiempo y también le preguntaron a Cazzu sobre cómo marcha su relación con Christian Nodal y con la familia del mexicano.

“Él es muy lindo, sobre todo como persona. Te hace sentir muy apoyada, escuchada. De verdad que la parte más importante que tiene él es la humana… Su mamá es hermosa, la quiero muchísimo, toda la familia de Christian es muy amable conmigo, muy amorosa, siempre me ilusiona verlos”, expresó Cazzu tras aterrizar en México para reunirse con su amor.

