Critican la ropa de Francisca en ‘Despierta América’: “Quien te vistió hoy te odia”

Un nuevo día, un nuevo look. Francisca apareció en ‘Despierta América’ con un atuendo que atrajo la atención de algunos de sus seguidores, pero no precisamente de la mejor manera. La dominicana fue criticada en redes sociales por la vestimenta que usó en el programa matutino de Univision.

Una camisa de manga larga con estampado una falta de satín verde atada a la cintura y unas botas marrones fueron el look que escogió lucir la mamá de Gennaro, causando sensación entre los internautas y abriendo un debate.

“Francisca, quien te vistió hoy te odia”, fue el mensaje de uno de los seguidores de la dominicana en la publicación donde ella presume el vestuario que usó para el programa.

Ante esto, fueron varios los fanáticos que salieron en defensa de la también actriz. “Francisca no hagas caso a las críticas: eso te fortalece, deja que hablen que cada día eres más profesional. No hagas caso a personas que son amargadas y no tienen otra cosa más que hacer, eres bella y tienes una hermosa familia. Dios te Bendiga”, defendió uno de los usuarios de Instagram.

El debate entre si gusta o no el look de la dominicana suele ser frecuente en las redes sociales. De la misma manera hay personas que elogian su corte de pelo, mientras que otras todavía escriben críticas por la forma en la que luce ahora la presentadora de televisión tras haberse liberado de su cabello lacio y largo para darle paso a sus rizos naturales.

Rumores de embarazo

Hace una semana se celebró la edición 2023 de los Premio Lo Nuestro y hubo unos gestos particulares que llamaron la atención de los seguidores de Francisca: desde la alfombra roja ella se tocó mucho la barriga y los internautas ahora sospechan de un posible embarazo.

Dicen que esa manera en la que ella acarició su pancita es típica de una mujer en gestación. Hasta el momento, no ha habido ninguna confirmación de que esto sea así, por lo que habrá que esperar a ver cuándo la dominicana y su esposo Francesco Zampogna hacen un nuevo encargo a la cigüeña.

