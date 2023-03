FOTOS: Paulina Goto y Rodrigo Saval se casaron por lo civil

La actriz Paulina Goto contrajo matrimonio con su pareja, el político Rodrigo Saval este martes, según informaron ambas personalidades a través de sus historias en Instagram.

A través de algunas fotos, la también cantante mostró su vestido y velo, los cuales portó en una ceremonia organizada en el hotel St. Regis de la Ciudad de México.

“Y se llegó el momento, aquí vamos con el ramo” dijo la actriz al llegar al sitio, donde posteriormente presumió los detalles que tuvo previo a su boda por la vía civil.

“Nivel de emoción a tope… Mañana es un día súper especial y estoy llegando a uno de mis lugares favoritos, donde, ajá, mi velo y mi vestido. Decir que estoy emocionada es poco, qué delicia y qué hermosas flores, no les puedo explicar”, agregó Goto.

La intérprete de “Llévame Despacio” se casó luciendo un vestido de la diseñadora española Rosa Clará y un velo bordado a mano del diseñador mexicano César Luna. View this post on Instagram A post shared by 🅿︎🅰︎🆄︎🅻︎🅸︎🅽︎🅰︎ 🅶︎🅾︎🆃︎🅾︎ 🦄 (@teamgoto)

El momento de la unión también fue compartido por Saval, quien publicó algunas fotografías junto a Paulina Goto tras convertirse en esposos. Marido 🤵🏽‍♂️ y mujer 👰🏽‍♀️ me casé con el amor de mi vida ⁦@soypaulinagoto⁩ pic.twitter.com/RPwF7zmyu1— Rodrigo Saval (@rodrigosaval) February 28, 2023

Paulina Goto y Rodrigo Saval se comprometieron en septiembre de 2022 luego de tres años de noviazgo, el cual han presumido en redes sociales, con fotos de sus viajes y vivencias como pareja. Rodrigo Saval es Diputado Local por el partido Movimiento Ciudadano en el Distrito 13 de la Ciudad de México.

