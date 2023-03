José Mourinho sancionado con 2 partidos y $10,000 dólares por increpar al árbitro

El entrenador de la Roma, José Mourinho, recibió una sanción de dos partidos de suspensión y una multa que sobrepasa los $10,000 dólares por discutir con el árbitro del encuentro que su equipo perdió ante el Cremonese.

El juez de la liga determinó que el técnico respondió de manera vehemente y con actitud provocativa al cuarto árbitro en el comienzo del segundo tiempo.

“Necesito saber si existen grabaciones de audio de lo que me ha dicho. No quiero entrar en la cosa de que él sea de Turín y que nosotros jugamos contra la ‘Juve’ esta jornada y me quiera fuera del banquillo”, dijo Mourinho a DAZN.

Another week, another Jose Mourinho red card 😂 pic.twitter.com/sWMjRfgsqp — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 28, 2023

“Tengo que saber si puedo hacer algo desde el punto de vista legal, porque el árbitro me expulsa porque el cuarto árbitro le ha dicho que lo haga“, agregó.

El estratega dejó entredicho que la decisión de expulsarlo fue subjetiva y por esa razón protestó en ese momento.

“Lamentablemente el cuarto no ha tenido la honestidad de decirle a su compañero lo que me ha dicho, el modo en el que me lo ha dicho y el modo en el que me ha tratado, que obviamente ha generado mi reacción”, manifestó.

“La gente que me conoce desde hace muchos años sabe que soy emocional, pero no estoy loco. Y para haber tenido una reacción como la que he tenido es porque ha sucedido algo“, sentenció Mourinho.

Con información de EFE.

