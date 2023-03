Karol G desató la locura en las calles de Madrid

Karol G desató la locura en el centro de Madrid, España, junto a muchos de sus fanáticos. La cantante colombiana cantó parte de ‘TQG’, el tema que tiene con Shakira y que se ha convertido en un rotundo éxito, desde la ventana del auto que la llevaría hasta el set de ‘El Hormiguero’, uno de los programas más famosos de ese país y que tiene gran repercusión internacional.

La artista nacida en Medellín no pudo contener la emoción y decidió entonar algunas de las frases lapidarias del tema ante todo el público que fue a darle muestras de cariño y apoyo. En medio de gritos, ella cantó el coro del tema a capella.

Al finalizar, saludó con la mano y lanzó besos a todo el público que se acercó hasta el hotel donde se alojó.

A tan solo 5 días del lanzamiento de ‘TQG’, tema que forma parte de ‘Mañana será bonito’, el cuarto álbum de la colombiana, el video tiene más de 110 millones de reproducciones en Youtube y se mantiene como número 1 en las tendencias musicales de esa plataforma.

‘TQG’, que significa ‘te quedé grande’, es un tema en el que ambas colombianas, en su primera colaboración juntas, arrementen con todo contra sus ex parejas y hasta en contra de las nuevas novias de ellos.

Se espera que esta canción sea un cierre a la situación de Shakira con Gerard Piqupe, tras haber hablado de él, de la relación y el rompimiento en ‘Te felicito’, ‘Monotonía’, ‘Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53’ y finalmente ‘TQG’.

“Te fuiste diciendo que me superaste. Te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias”, es parte de lo que cantan, muy directamente, las intérpretes colombianas más famosas de la actualidad.

Com este tema, como dijo Shakira en la sesión con Bizarrap, ambas siguen facturando y subiendo a lo más alto de los tops musicales.

