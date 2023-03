Cae el rating de “El Señor de los Cielos” de Telemundo: Univision a la cabeza con “Mi Camino es Amarte”

En los últimos días los números de El Señor de los Cielos en su octava temporada han bajado, según reportes compartidos por PRODU, tomados de “Final Nielsen Overnight Ratings”. La serie protagonizada por Rafael Amaya tuvo días de liderazgo absoluto en su fecha de estreno, sin embargo con el paso de los días, en la medida en la que la historia avanza los números han ido decayendo. Vale agregar que la disminución se ha visto versus la historia protagonizada por Gabriel Soto y Susana González: “Mi Camino es Amarte” de Univision.

En esta nota compartimos los números provistos por Produ entre las edades de 18-49 años, la edad objetivo de dicho proyecto. Vale agregar que en la siguiente gráfica podemos ver cómo también los números de La Casa de los Famosos han ido cayendo.

Muchos fans del 24/7 afirman que el reality de Telemundo se ha vuelto aburrido y es que la salida de Rey Grupero ha permitido que la casa se estabilice en emociones, no hay un “villano” planeando ni organizando estrategias. Pero esto mismo baja la intensidad de los fans, quienes ya no tienen por quién pelear ni a quién defender. Aún cuando son muchos, como bien dijo Raúl García, habitante de la casa, dentro han quedado los más calmados.

El único drama que se respira en el reality es el amor no correspondido que protagoniza Arturo Carmona y Dania Méndez. Ya que mientras éste espera poder convencerla de volver, ella está clara en que no siente nada por él. Llegó a decir que como hombre ni siquiera la atrae.

Viendo lo visto muchos han empezado a dudar de las intenciones de Dania y otros creen poder confirmar que la joven lo único que buscó atrayendo la atención del actor era ganárselo a Aylín Mujica y nada más. EE UU #Ratings

Encuentro de villanos en El Señor de los Cielos 8

Después del capítulo de anoche muchos estamos a la espera de los números de esta semana, ya que por primera vez en esta temporada los villanos se encontraron. Los fans piden a gritos que la historia se intensifique, quieren ver más acción y menos “bla bla bla”, así lo han descrito algunos de los televidentes en las redes sociales de Telemundo.

Gracias. ¡Por fin acción y suspenso, eso quiero ver más. No quiero ver puro bla bla bla porque me estaba aburriendo” Kevin Alexander Auterga, fan de El Señor de los Cielos.

Hasta los fans hablan de los bajos números que está presentando esta producción que en su octava temporada nos presenta a un Aurelio Casillas con mayor uso de conciencia, menos visceral. Sin embargo, el cara a cara de Fernando Aguirre con El Señor de los Cielos elevó las expectativas de muchos, ya que de villano a villano, ahora sí veremos de qué "cuero salen más correas". ¡Arre!

“Negociamos o plomo”

Los fans están pidiendo más intensidad y parece que la producción lo ha logrado con el capítulo 30, “negociamos o plomo”, dijo Aurelio Casillas y así…

