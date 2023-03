Belinda posa frente al espejo y deja poco a la imaginación con sus curvas y abdomen marcado

La cantante Belinda el pasado viernes compartió una sensual y atractiva foto en la red social de la camarita, hecho que le robó el aliento a más de uno de sus seguidores de la plataforma donde cuenta con casi 16 millones. Además, la expareja de Christian Nodal se siente bastante orgullosa del cuerpo que tiene hasta la fecha y ese fue el motivo que la hizo presumirlo frente a quienes apoyan su carrera día tras día.

Con gafas de sol, cabello suelto, un mono deportivo y un top color marrón dejó al descubierto su abdomen marcado. A su vez, la intérprete de ‘Luz Sin Gravedad’ demostró que las postales frente a los espejos no han pasado de moda.

“Hola marzo apenas empiezas y ya me estás j%#-*”, fue el mensaje que acompañó la imagen colgada en la aplicación.

A su vez, los internautas se tomaron el tiempo para dedicarle algunas palabras a la cantante debido a lo que presume en la red social, y es que varios de ellos expresaron que al verla a ella perciben la “perfección humana”.

Además, los usuarios de la red social de la camarita hicieron referencia a varias comidas, y es que al ver el abdomen de la intérprete de ‘Egoísta’ dijeron que preferían cancelar los pedidos y así no engordar para evitar seguir subiendo de peso.

“Iba a pedir chilaquiles, ya no quiero nada”, “Pasada por un colador y sin desperdicios”, “Hermosa, deje que hable la gente que solo quiere foco a costa de la luz”, “Perfección humana”, “Divina siempre“, “De repente se me quitó el hambre”, “Deja que cancele mi torta de tamal, ya no tengo hambre”, “De repente me dieron ganas de vomitar mi desayuno”, “Necesito esa cuerpa para semana santa”, “Ya llegó la patrona a poner a todas musarañas en su sitio”, “Te cambiaron por un Casio”, “Ahora entiendo el trauma de Nodal”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

