Chispa, la aplicación de citas para hispanos en EE.UU., empoderará a los latinos con un nuevo Consejo

Chispa, de Match Group, la aplicación de citas creada para los solteros latinos, anunció el lanzamiento de su nuevo Consejo de promoción para empoderar y apoyar a la comunidad latina.

El Consejo, integrado por miembros de medios de comunicación, activismo, desarrollo comunitario, educación y más, revelará nuevas perspectivas y conocimientos sobre cuestiones importantes que surgirán a la diversa comunidad latina y desarrollará programas prácticos para generar un impacto positivo en la comunidad más allá de las citas.

Chispa es la aplicación de citas más grande creada para latinos de los EE.UU., con más de 7 millones de descargas, y su objetivo es ayudar a las personas latinas a crear nuevas conexiones con personas solteras de orígenes, culturas y comunidades similares.

“Chispa está comprometida a crear un espacio seguro e inclusivo para todos los solteros latinos, y nuestro nuevo Consejo de promoción es un paso significativo en esa dirección”, dijo Julia Estacolchic, directora de Marca y Marketing de Chispa.

“Creemos que la orientación y el conocimiento del Consejo nos ayudan a comprender y abordar de mejor manera los problemas que avanzan a todos los latinos estadounidenses, para que Chispa pueda generar un impacto en nuestra comunidad. Nos entusiasma trabajar con estos líderes exitosos para marcar la diferencia”, agregó Estacolchic.

El nuevo Consejo de promoción se reunirá periódicamente para analizar problemas y compartir conocimientos que ayudarán a Chispa a crear más iniciativas de alto impacto en torno a áreas clave como la salud mental, las finanzas, la educación, la inmigración, la igualdad, la política y más. Su objetivo es consolidar el rol de Chispa como un defensor confiable y apasionado del bienestar y el progreso de todas las latinas y latinos.

Integrantes del nuevo Consejo de Chispa:

Beatriz Acevedo:

Emprendedora latina en la intersección de los medios, la tecnología y el impacto social. Fundadora de SUMA Wealth, una compañía de tecnología financiera dedicada a aumentar la prosperidad y la inclusión financiera para jóvenes latinos estadounidenses, y fundadora de la compañía de medios para jóvenes latinos Mitú.

Elsa Collins:

Es cofundadora de This is About Humanity, una organización que genera conciencia y recauda fondos para familias separadas y reunificadas en la frontera entre Estados Unidos y México.

Christen Nino de Guzman:

Fundadora de Clara for Creators con casi una década de experiencia trabajando con los mejores creadores de contenido para redes sociales como Instagram, TikTok y Pinterest. Ayuda a las personas a ingresar a la industria con consejos profesionales y contenido práctico.

Dr. Jake Beniflah:

Desarrolla nuevos indicadores económicos líderes para una América multicultural. Cuenta con más de 25 años de experiencia en marketing multicultural, publicidad, investigación, ciencia de datos y estrategia organizacional.

Sara Mora:

Narradora y activista por los derechos de los migrantes. Fundadora de Population MIC, una iniciativa de centro de pensamiento centrada en hacer que las herramientas de narrativa sean accesibles para los narradores y activistas.

También te puede interesar:

– La comunidad latina en EE.UU. generó en 2020 casi $3 billones de dólares, “el quinto PIB” más poderoso del mundo

– Trabajador latino de la construcción cae desde 25 pies y gana acuerdo por $8 millones

– Hispanos pierden confianza en la economía de Estados Unidos, según encuesta de FAU