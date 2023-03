Belinda presume su ropa interior con un sensual vestuario que muestra su abdomen

La cantante Belinda el pasado sábado compartió una nueva postal con sus seguidores de la red social de la camarita, hecho que sin duda terminó cautivando a sus fanáticos, debido a la cantidad de ‘Me gusta’ que recibió, mientras que más de 750 personas le dejaron algún comentario.

La española posó de una manera muy sensual, pero, nada vulgar, al tiempo que los colores negro, gris y azul terminaron siendo los protagonistas de esta llamativa foto donde le hace publicidad a una bebida. Sin embargo, lo más resaltante fue ver que la parte interior de su atuendo estuvo por encima de su pantalón de látex.

“Disfruta el sabor de Volt Dark y experimenta tu lado obscuro @voltmexico #SoyVoltDark #ExpresaTuLadoDark”, fue el mensaje que acompañó la postal compartida en su perfil.

Los internautas no lo pensaron mucho para escribirle algunos mensajes, y es que varios de ellos quedaron impactados al ver el tonificado abdomen que luce la española. Por ello, de manera recurrente hay mujeres que mencionan que es otro día sin tener el cuerpo como ella.

Los usuarios de la red social de la camarita la han tildado como ‘Santa Belinda’, y es que algunos le han solicitado que forme algún tipo de secta o tener una religión donde todos sus fanáticos alrededor del mundo se dediquen a adorarla.

“Disciplinada como siempre, qué padre sigo esperando el nuevo álbum mija”, “Otro día más que no tengo el cuerpo de Belinda”, “Basta con tu nivel de Diosa”, “Cuando formarás tu secta o religión? Para poder adorarte y venerarte como se debe”, “Me gustan mucho las fotos de la publicidad de Volt”, “Ya llegó la patrona por su trono”, “Por Dios, esta mujer es perfecta”, “Cada día que pasa te pones más bella”, “Nunca pensé querer ser una lata”, “Belinda obviamente no toma Volt, con tanta azúcar no podría tener ese cuerpazo”, “El azul te va increíble”, “Hermosa Belinda”, “Yo creo que no come”, “Preciosa!! Por eso te alucinan”, “Te amo mi muñeca”, “Me encanta ese outfit, te ves espectacular”, fueron algunas de las reacciones que se registraron.

